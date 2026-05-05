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AMD財測超預期 AI資料中心業務大好 盤後股價飆15%

編譯季晶晶／綜合外電
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超微周一公布財報，表現優於市場預期。執行長蘇姿丰表示，資料中心支出現是公司的主要...
超微周一公布財報，表現優於市場預期。執行長蘇姿丰表示，資料中心支出現是公司的主要成長動力。（路透）

晶片大廠超微半導體（AMD）周二公布優於市場預期的第1季財報，並給出強勁財測，顯示AI運算需求持續火熱。

AMD預估本季（第2季）營收將達112億美元，上下浮動3億美元，高於市場預估的105億美元。執行長蘇姿丰表示，AMD正與供應鏈夥伴密切合作，大幅增加晶圓與後段封裝產能，以因應強勁需求。

消息公布後，AMD股價盤後一度大漲逾15%。該股周二在紐約收漲4%至355.26美元，今年來已累計上漲66%。

這項展望表明，AMD正贏得AI運算領域最大型客戶的訂單。儘管輝達（Nvidia）仍主導AI處理器市場，但資料中心客戶愈來愈積極尋找替代方案，嘉惠AMD。

AMD第1季營收年增38%至102.5億美元，高於市場預估的98.9億美元；經調整後每股盈餘1.37美元，也優於市場預估的1.28美元。淨利則由去年同期的7.09億美元增至13.8億美元。

其中，資料中心業務營收年增57%至58億美元；個人電腦相關營收也成長23%至36億美元。

蘇姿丰表示，資料中心業務如今已成為AMD營收與獲利成長的主要動力，該公司對明年資料中心AI營收達到數百億美元更具信心，並預計未來幾年可超越80%的長期成長目標。

AMD是全球第二大AI加速器供應商，僅次於輝達。隨著大型雲端服務商積極擴建AI基礎設施，AMD正逐步擴大市占。Alphabet旗下Google、Amazon等超大規模雲端服務商，2026年AI資本支出合計可能高達7,250億美元。

AMD也看好CPU需求回升。代理型AI興起，使CPU重新受到市場重視。AMD預估，資料中心CPU市場未來年增率將超過35%，2030年前規模可望突破1,200億美元，高於去年11月預估的18%。

此外，AMD預計今年下半年出貨完整機架級AI資料中心系統「Helios」，與輝達Grace Blackwell系統競爭，OpenAI與Meta已簽署採購協議。

不過，AI熱潮也帶來記憶體短缺問題。AMD指出，高頻寬記憶體需求暴增、先進封裝產能受限，以及伊朗戰爭造成供應鏈壓力，正推高成本。蘇姿丰表示，下半年PC出貨量可能下滑，但客戶端營收仍可望維持年增。

輝達 蘇姿丰

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