美股三指數創歷史新高 費半狂飆逾4% AI讓晶片股超火熱

紐約證交所交易員。（路透）

美股四大指數周二（5日）收紅，史坦普500 、那斯達克 指數和費城半導體指數都創下收盤歷史新高，受英特爾 、記憶體股及其他AI相關股提振，而此時美伊停火協議得以維持，且投資人將目光聚焦于強勁的季度財報。

道瓊工業指數5日收盤上漲356.35點，漲幅0.73%，收49,298.25點；史坦普500指數上漲58.47點，漲幅0.81%， 報7,259.22點；那斯達克指數上漲258.33點，漲幅1.03%，收25,326.13點。

費城半導體指數大漲445.9點，漲幅4.23%，報10,980.58點，再創歷史新高，該指數2026年迄今累計漲幅已達55%。

史坦普500指數的11個類股全線上漲，其中材料類股領漲，上漲1.67%，緊隨其後的是資訊科技類股，上漲1.63%。

美國政府周二表示，與伊朗的停火協議依然有效，這緩解了市場對雙方爭奪荷莫茲海峽控制權可能導致衝突升級的擔憂。

投資人將目光轉向AI相關公司，晶片大廠超微（AMD）在收盤後公布財報，因上季資料中心營收年增57%，激勵盤後股價飆漲14%。 在收盤前，超微股價已勁揚4%。

股價於盤後發布季度報告前股價大漲4%，分析師預計其營收將激增33%。

據彭博報導，蘋果曾就委託英特爾生產其產品的主處理器進行過初步探討，受此消息提振，英特爾股價大漲13%。

倫敦證券交易所集團（LSEG）企業獲利研究主管Tajinder Dhillon表示，史坦普500指數成分股公司第1季整體獲利有望實現28%的年比成長，這將是自2021年以來最強勁的單季獲利成長。

華爾街的AI巨擘是這種樂觀情緒的主要來源。

美國銀行財富管理公司投資策略師Tom Hainlin表示：「市場正遵循基本面運行。獲利表現相當強勁，市場預期這種勢頭將延續至今年底。企業支出依然強勁，無論是用於AI還是其他生產力工具，消費者也持續消費。」

布蘭特原油期貨雖有所回落，但仍維持在每桶110美元的水準。

周二數據顯示，3月美國職位空缺數降至686.6萬個，略高於683.5萬個的預期。這強化市場看法，即勞動力市場的韌性可能為聯準會提供空間，使央行能夠將利率維持在較高水準更長時間。

美國供應管理協會（ISM）4月非製造業採購經理人指數（PMI）為53.6，略低於路透調查的經濟學家預測的53.7，，因訂單成長放緩且投入成本維持高點。Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli表示：「新訂單大幅下滑且通膨仍處高位，使這一數據對經濟而言略偏負面。」

工業材料製造商杜邦上調了年度獲利預期，股價大漲8.4%。

圖片分享平台Pinterest股價飆升6.9%，此前該公司預測第2季營收將高於分析師預期。