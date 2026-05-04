看空併購eBay前景 貝瑞：已出清GameStop持股

在遊戲零售商GameStop提出以約560億元的現金加股票收購電子商務公司eBay之後，貝瑞出清其在GameStop的全部持股。(路透)

知名投資人、電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）說，在遊戲零售商GameStop 提出以約560億元的現金加股票收購電子商務公司eBay之後，他已經出清其在GameStop的全部持股。

貝瑞2019年前後曾經看好GameStop，並推動其股票上漲。然而，他周一（4日）對他的Substack電子報訂戶表示，自己已經出清持股，原因是擔憂公司併購eBay可能帶來的債務負擔。

貝瑞說：「我已經賣掉全部的GameStop持股。不論怎麼分析，所謂的『即刻成為波克夏 』（Instant Berkshire）這個論點始終無法成立。」

GameStop已提出要以每股125美元的現金與股票收購eBay，eBay的規模是GameStop的好幾倍。

貝瑞強調，這是他在Substack開設該電子報以來首次賣股。GameStop的股價在周一盤後交易中下跌超過2%。

貝瑞出售GameStop，是近期一系列公開股票操作中的最新行動。他最近也曾發文表示，已建立iShares半導體 ETF 的賣權（put options）部位，做為新的投資布局。

他周一另表示，他已將瑜珈運動服裝大廠Lululemon的持股增加至原先的兩倍以上。Lululemon股票周一盤後交易小幅上漲約0.2%。