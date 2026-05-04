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荷莫茲交火引爆油價 升息機率上升 道瓊跌557點 美股從新高拉回

編譯劉忠勇／綜合外電
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紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

投資人周一心情再度緊繃，受到荷莫茲海峽又爆發衝突的的衝擊，國際油價大漲，美國股市則從歷史高位拉回。

道瓊工業指數終場下跌557.37點，跌幅 1.1%，收在 48,941.90點。史坦普 500 指數則從歷史高點拉回，下跌 29.37點，跌幅 0.4%，報 7,200.75 點。以科技股為主的那斯達克指數相對抗跌，小跌 46.64點，跌幅0.2%，收在 25,067.80 。

費城半導體指數也自歷史高峰回落0.6%，收在10,534.658點。超微（AMD）和英特爾（Intel）各跌5.3%和3.9%，台積電ADR漲1%。

中東局勢周一急轉直下。一艘南韓貨輪在荷莫茲海峽爆炸起火，隨後阿拉伯聯合大公國也傳出石油設施遭受伊朗無人機襲擊。儘管美國總統川普表示美軍已擊毀數艘伊朗快艇並將確保航道暢通，但市場仍如履薄冰。布蘭特原油周一大漲 5.8% 至每桶 114.44 美元，創下今年來第三高收盤價。

美債殖利率走高，美國10年期公債殖利率從周五的 4.377% 攀升至 4.445%，創下去年 7 月以來最高。利率期貨數據顯示，交易員預期聯準會（Fed）底前升息的機率已從周五的 9% 暴增至 30%，原本市場共識的降息預期正加速破滅。

企業第1季財報依然強韌。根據 LSEG 數據，史坦普 500 指數成分股首季獲利年增 28%，遠優於4月初所估的 14%。Baird 私人財富管理策略師羅斯·梅菲爾德（Ross Mayfield）指出，在歷史高點下，市場容錯空間極其有限，重大非對稱風險仍可能讓股價走下坡。

Interactive Brokers 高級經濟學家荷西·托雷斯（José Torres）說：「殖利率攀升正持續侵蝕華爾街的風險胃納。」市場目前由少數具備卓越獲利能力的 AI 巨頭與大規模回購支撐，但在地緣政治僵局未解、通膨再度加速的背景下，環境依然相當嚴峻。

能源類股上漲0.9%，是史坦普 11 大類股中唯一上漲的類股。材料和工業類股分別重挫 1.6% 與 1.2%。

受亞馬遜（Amazon）宣布向所有企業開放全球物流網絡「亞馬遜供應鏈服務」影響，優比速（UPS）重摔 10.5%，聯邦快遞也大跌 9.1%。道瓊運輸指數（.DJT）受此拖累重挫 4.8%，創下近月新低。

遊戲零售商 GameStop 提議以約 560 億美元併購 eBay，消息引發市場對其財務壓力的質疑。GameStop 股價崩跌 10%，而 eBay 則逆勢上漲約 5.1%。

波克夏公司（Berkshire Hathaway）跌1%，上周六公布財報顯示連續 14季淨賣出股票，反映出股神巴菲特對目前市場價位的謹慎態度，也令投資人對後市感到顧慮。

家得寶、耐吉 （Nike)、高盛股價均下跌至少 2%，拖累藍籌股指數表現。

聯準會 殖利率 美股

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