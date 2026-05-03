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亞伯首場波克夏股東大會受到肯定 但龐大銀彈會怎麼用未給答案

編譯劉忠勇／綜合外電
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整體而言，長期參加年度大會的人士表示，他們信服亞伯首次獨挑大樑的表現。（路透）
整體而言，長期參加年度大會的人士表示，他們信服亞伯首次獨挑大樑的表現。（路透）

亞伯接任波克夏（Berkshire Hathaway）執行長的頭一場年度股東大會，投資人普遍肯定他的表現，不過他們心中仍有疑問未解，巴菲特留下的龐大現金，他打算如何運用。

上周六的股東會上，少數爭取到直接向亞伯發問的股東，都想知道同一件事：他計畫如何運用高達3800億美元的現金和美債？

波克夏目前仍持續縮減股票投資組合。上周末揭露，在亞伯擔任執行長的第1季，共淨處分價值81億美元的股票。這是波克夏一連14季縮減持股部位。

Glenview Trust 投資長史東（Bill Stone）說，波克夏「很少願意談論股票投資組合」，「我想聽到更多亞伯這方面的說法，像是：『我是如何看待這些事業的。我是如何衡量他們的。我希望從中獲得什麼。』」

這些問題反映了市場對於股市價位偏高的焦慮，即使伊朗戰爭推升油價飆漲，並威脅到全球經濟關鍵的供應鏈，史坦普500指數仍處於歷史高點。

亞伯僅透露，他和巴菲特一樣，對於在目前的價位投入市場不感興趣。他說：「並非我們現在沒看到卓越的公司，但是……我們對以那樣的價格收購這些公司沒有興趣。」

儘管如此，有幾位投資人表示，他們注意到亞伯的做法相較於巴菲特仍有細微轉變。在巴菲特領導下，波克夏鮮少出售旗下的全資子公司；但亞伯已表態，如果有必要，他願意處分掉部分事業，以改善公司龐雜的營運現狀。

股東設法讓亞伯透露，他花多少時間管理股票投資組合，以及他如何尋找新的入股投資的機會。

亞伯說，波克夏大部分的持股集中在少數幾檔大型股，這表示「對這方面主動管理確實相當有限」。他說：「我們不必每天討論這些股票，但如果這些企業發生了什麼事，我們會在當周或當月討論。」

他說，波克夏「持續評估還有哪些其他機會」，且市場終會出現錯位，並帶來其他可能性。

亞伯在今年就任執行長之前，從未有過專業管理資金的經驗，這次他也讓股東得以一窺他的投資觀點。亞伯說，波克夏已鎖定幾家管理和經營模式令人感興趣的公司，但由於價位過高，目前對收購或入股這些公司並不感興趣。

整體而言，長期參加年度大會的人士表示，他們信服亞伯首次獨挑大樑的表現。

Robotti & Co. Advisors 總裁兼投資長羅伯堤（Robert Robotti）說：「這是一次無縫接軌的交接，將棒子交給了一位有成就、有原則，且理應會非常成功的人。波克夏建立的大部分根基都將保留下來。」

不過，與傳統相比也有一些明顯的改變：亞伯和他的高階左右手共同分享聚光燈，讓他們有機會直接向投資人談論各自負責的業務。

亞伯對波克夏旗下的各家公司和投資持股情況，提供了直接且詳盡的最新進度報告。接著，他和副董事長詹恩（Ajit Jain）一同回答股東提問。

儘管巴菲特和已故前副董事長孟格一搭一唱的傳奇性幽默默契已不復見，但亞伯和詹恩仍贏得了現場觀眾的一些掌聲和笑聲。

米德資本公司執行長米德（Adam Mead）說：「葛瑞格（亞伯名）和阿吉特（詹恩名）之間有一種非常健康的互動，感覺真的有點像華倫和查理那種互動風格。我覺得很棒。」

當被問到波克夏是否會考慮為穿過荷莫茲海峽的船隻提供保險時，詹恩俏皮回答：「簡短的答案是，要看價格。」

阿貝爾回應說：「我喜歡你這種查理式的回答。」

波克夏董事長巴菲特並未出現在講台上，他坐在波克夏董事席位上向股東發表了簡短演說，重點聚焦於企業領導力，特別是成功的權力交接。

巴菲特以蘋果公司（Apple）為例，提醒現場觀眾，在賈伯斯去世後，幾乎沒人知道誰能成功領導這家iPhone製造商，且當時很少有投資人知道庫克是誰。巴菲特說，他在十年前向蘋果投資了 350 億美元，約占波克夏當時投資比重 10%；這筆賭注至今已滾成 1850 億美元（含股息），他對此向庫克表示感謝。

巴菲特 波克夏

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