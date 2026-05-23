美高薪族群重人生體驗 消費新趨勢：省小錢花大錢

隨著生活成本逐漸攀升，美國高收入族群也感受到一些壓力，但這群人當中正出現一種新的消費趨勢，也就是節省日常的小額花費，但花大錢體驗人生。

許多人應該聽過，巴菲特 雖貴為「股神」，日常食衣住行卻過得相當簡樸；當今愈來愈多生活不虞匱乏的消費者，在日常支出方面也刻意省吃儉用，選購平價的生鮮食品雜貨或日用品，但他們在出國旅遊、聽演唱會、上館子等體驗上的花費，卻一點也不手軟。

Aprio財富管理公司財務規畫與客戶體驗主任歐康娜–蓓爾表示，這種趨勢反映出這類消費者的價值觀正出現更大變化，「在生活成本攀增之際，握有較多可支配收入的人士，可能四處搜尋更低價的日常商品，卻可能願意為了體驗而花費更多錢」。

購買生鮮食品雜貨時會找尋折扣價的高收入族群，可能同時也預訂了五星級飯店，或米其林餐廳，這並非因為他們的財務也受到壓力，而是反映出他們所看重的是哪些事物，所以把錢花在他們最重視的地方。

對一些消費者而言，生鮮食品雜貨不過就是日常開銷，如果一樣的柴米油鹽可以用更便宜的價格買到，何樂而不為？但一頓生日大餐、一趟期盼已久的旅程、或與好友一起聽場演唱會，可以提供無價的體驗，因為那可以帶來社會連結、愉悅感受、以及幸福感，畢竟這些感覺和體驗他們無法從雜貨店得到。

不過，在鎖定中階市場的共同保險業者TruStage任職的威廉斯說，隨著食品、汽油、住房等成本逐漸攀升、擠壓到家庭預算，他們所服務的客戶正面臨更艱難的取捨；他說，一些客戶致電給他們，希望降低保費、更改保單理賠範圍，甚至直接解約。