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波克夏股東會變風格 亞伯接棒聚焦業務細節

中央社／奧瑪哈2日綜合外電報導
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巴菲特領軍的數十年間，波克夏海瑟威公司股東大會風格向來充滿幽默與處世哲學，但今天的會議卻截然不同，取而代之的是由新任執行長亞伯針對業務細節的深入討論。

美聯社報導，今年出席人數明顯下降，會場僅約五成多滿，但仍沒有任何其他企業股東會能與波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）這場被稱為「資本家的盛會」（Woodstock for Capitalists）規模相提並論。

過去多年來，波克夏海瑟威公司年會總能吸引4萬多人，親耳聆聽95歲巴菲特（Warren Buffett）的投資智慧，而在老搭檔孟格（Charlie Munger）於2023年辭世前，兩人幽默互動更是年會的靈魂。雖然巴菲特已在今年1月卸下執行長頭銜，但他仍擔任董事長，並在會中簡短發言。

波克夏海瑟威公司旗下的各項業務是本次會議的焦點，但也討論中東戰爭、人工智慧（AI）的風險與益處等時事議題。

副董事長詹恩（Ajit Jain）表示，如果價格合理且美國海軍能提供護航，波克夏海瑟威公司願意為穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻提供保險。

詹恩表示，他認為保險業整體具備足夠承保能力來承擔這類風險，而且市場上確實存在需求，因為該航道掌握了全球大部分石油供應。

亞伯（Greg Abel）說，中東戰爭確實對波克夏海瑟威公司的業務帶來挑戰，因為石油是極其重要的基礎投入成本，但他對各事業部門管理層有信心，認為他們能找到因應之道。

巴菲特 波克夏

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