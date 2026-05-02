美FCC廢30年舊規 星鏈衛星容量可望提升7倍 讓SpaceX卯足全力發射

美國聯邦通訊委員會4月30日投票通過修訂沿用數十年的舊規，有望使星鏈等衛星寬頻供應商的容量增加七倍。（美聯社）

美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日投票通過修訂衛星頻譜共享機制，旨在提升衛星網速、穩定性和成本。FCC預估，新規有望使SpaceX的星鏈（Starlink）等業者的網路容量增加七倍，並為美國民眾解鎖逾20億美元的經濟效益。

FCC表示，這次的法規調整考量到現代技術，重點在於更新1990年代晚期制定、對星鏈等新一代非地球同步軌道（GSO）衛星造成束縛的監管框架。FCC主席卡爾稱，改革後的規則可望「在特定地理區域與頻寬範圍內，讓八顆衛星同時提供服務，而非在現行EPFD限制下、僅限一顆衛星」。

卡爾指出，這套沿用數十年的規則正「拖累」新一代衛星網路服務的發展。當年制定的等效功率通量密度（EPFD）規則，限制了衛星系統與地面設備之間可傳輸的能量，當時的設計旨在防止高軌道地球同步衛星與低軌道系統之間，出現無線電訊號干擾。

FCC也說，衛星使用量提升將「立即擴充容量，意味著美國消費者將享有更快的寬頻速度」，「增加可用容量可提升服務品質，或讓競爭對手在使用較小規模衛星星系下，提供相同品質服務，進而為消費者降低價格」。

SpaceX在2024年8月向FCC提交請願書，指現行規則「嚴重地過度限制下一代衛星系統」。這次法規更新，進一步強化SpaceX近期在監管層面的進展。今年1月，FCC已允許該公司另外部署7,500顆第二代星鏈衛星。

此次法規調整也有利於亞馬遜預計在今夏推出的衛星網路計畫Leo，該計畫支持更新頻譜共享政策。亞馬遜副總裁赫斯曼（Brian Huseman）指出，「我們鼓勵全球監管機關支持EPFD現代化，讓衛星寬頻能覆蓋仍缺乏可靠網路連線的數十億人口。此舉可望使寬頻容量提升180%，有望在全球釋放1,000億美元的經濟活動」。