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美國防部為擴大運用AI和Nvidia、微軟簽約 欲設限的Anthropic出局

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國國防部聲明指出，輝達、微軟，Reflection AI 和亞馬遜（Amazo...
美國國防部聲明指出，輝達、微軟，Reflection AI 和亞馬遜（Amazon）都和國防部簽署協議，「供合法作戰用途」。（美聯社）

美國國防部已和輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）在內多家科技公司達成協議，將擴大在軍事機密網路中使用先進人工智慧（AI）工具。

美國國防部聲明指出，除輝達、微軟外，Reflection AI 和亞馬遜（Amazon）都和國防部簽署協議，「供合法作戰用途」。五角大廈周五另在 X 平台上發文說，甲骨文（Oracle）也加入行列，同意在機密網路上部署他們的 AI 工具。

這些協議為美國國防部提供了廣泛空間，可以將強大的先進 AI 技術用於祕密作戰，例如協助鎖定目標。新的使用條款納入「合法作戰使用」的字眼，大幅削弱 Anthropic 先前要求的若干設限，而正是那些限制導致 Anthropic 和國防部的合約在今年初宣告破局。

多家科技公司早已向美軍提供 AI 工具，但國防部官員自 2025 年秋季以來，一直尋求擴大使用範圍。近日同意類似協議的科技公司還有 SpaceX、OpenAI 和 Google。

美國國防部近日重新協商時，拒絕理會 Anthropic 為限制美軍在機密行動中使用 AI 所設定的限度，並設法將 Anthropic 所有國防供應鏈中剔除。Anthropic 不希望自己的技術用於對美國公民實施大規模國內監控，或用於全自動武器系統。

據國防部官員透露，國防部正尋求確保美軍不會依賴單一公司或特定一套限制。

例如，輝達的新協議賦予國防部的權限，就遠大於先前 AI 合約的使用範圍，據傳已同意除了美國法律和憲法授權的要求外，不會施加任何會限制國防部使用其模型的政策或授權。輝達同意提供「完整且有效的使用權，以支援國防部的任務」，其中包含開發自動武器系統。

國防部給自己六個月的時間來替換Anthropic的Claude工具，Claude目前用於對付伊朗的美軍作戰行動。Claude 是Palantir 所開發「Maven 智慧系統」 所使用的 AI 工具之一，這個數位平台在波斯灣的軍事行動中，用於支援目標鎖定和作戰任務。美軍中央司令部曾表示，目前利用多種 AI 工具來加速作業流程。

人工智慧 亞馬遜 微軟

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