Fed三官員齊發聲明變身「鷹派自走砲」卡斯哈里警告必要時應連續升息

卡斯哈里警告，若中東衝突拖延下去，Fed甚至可能需要連續升息。（路透）

聯準會 （Fed）三位官員周五表示，他們在本周的政策聲明投下反對票，是因為聲明中不再適合暗示Fed的下一步仍可能是降息 。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里周五發表文章說：「我認為FOMC提出的政策展望應是，下一次利率 變動可能是降息，也可能是升息，視經濟情勢變化而定。」「這在當前能稍微緊縮金融情勢，以因應高通膨情境，避免未來可能需要採取更強硬的貨幣政策來回應。」

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克周五另發表一份新聞稿說，今年以來經濟表現強韌，而油價上漲更增加了廣泛的通膨壓力。

她說：「2026年經濟展望的不確定性增加，也讓未來的貨幣政策路徑更不明確。考量到目前的展望，我認為這種明顯的寬鬆偏向已不再合適。」

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根發表新聞稿說，她愈來愈擔心通膨還有多少會回落至 Fed 2% 目標。她也說，FOMC的政策指引應反映下一次利率變動為降息或升息的風險是均等的。

洛根在周五發表的新聞稿中說：「中東衝突增加了供應鏈長期或反覆中斷的可能性，這可能製造進一步的通膨壓力。」「下一次利率變動升降息都有可能，似乎才是合理的。」

哈瑪克、卡斯哈里和羅根雖然支持維持利率不變的決定，但反對政策聲明中暗示 Fed 傾向重啟降息的措辭。

分歧集中在Fed聲明中提到有關利率「進一步調整的程度和時機」的措辭。Fed去年年底三度降息1碼後，官員今年將基準利率維持在3.5%至3.75%的目標區間不變。這項措辭維持不變，暗示央行最終將恢復降息。

1 月以來，愈來愈多官員敦促微調聲明，應明確表示Fed下一個政策舉動有可能是升息。由於美伊戰爭導致燃料成本高漲，引發物價壓力可能蔓延，並導致原本通膨更加惡化的疑慮。

卡斯哈里、洛根和哈瑪克3月以來均表示，中東衝突為經濟展望增添了不確定性。

哈瑪克向來對通膨風險直言不諱，她在2024年12月就曾投下反對票，反對降息1碼。

卡斯哈里則是他任內五度表示異議，他目前是12位區聯邦準備銀行總裁中，任職時間最長的一位。他上一次對委員會多數意見投下反對票是在2020年，當時他反對聲明中在他看來過度傾向升息的措辭。2017年一年內，他對三次的升息決定均表示反對。

卡斯哈里在文章中列舉了中東衝突可能發展的兩種情境。荷莫茲海峽若能很快恢復開放，核心通膨率可能連續三年維持在3%左右，令消費者甚至是勞動市場承受壓力。他說，這可能需要Fed在轉向逐步降息前，較長一段時間維持利率不變。

若衝突拖延下去，將會推升美國的通膨率和失業率。他說，考量到通膨高於Fed目標已達五年，這可能鬆動長期通膨預期，進而迫使Fed升息以扭轉局面。

卡斯哈里針對此情境說：「升息是有必要的，甚至可能需要連續升息，即使冒上勞動市場進一步走弱的風險。」

對洛根來說，這是她2022年就任達拉斯聯邦準備銀行總裁首度投下反對票。和卡斯哈里一樣，她也指出Fed前瞻指引對金融情勢與經濟的作用，並表示指引本身就是一項重要的政策工具。

洛根說：「下一次利率變動升降息都有可能，似乎才是合理的。」（路透）