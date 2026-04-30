iPhone 17熱賣撐盤 蘋果財報、展望雙超標

iPhone 17系列熱銷帶動蘋果財報優於預期，但記憶體成本上升將成為一大變數。(路透)

蘋果（Apple ）周四公布優於預期的財報與展望，主要受惠於iPhone 17系列與Mac新品需求強勁。但蘋果同時警告，記憶體成本上升與供應鏈 限制將持續影未來表現壓力。

在截至3月28日的第2季，蘋果營收年增約17%至1,111.8億美元，遠高於市場預估的年增9.5%，增至1,096.6億美元；每股盈餘2.01美元，也優於預估的1.95美元。毛利率升至約49.3%，超越預期，顯示服務業務與產品組合改善帶動獲利能力提升。

產品方面，iPhone營收年增22%至約570億美元。執行長庫克 （Tim Cook）指出，iPhone 17系列成為歷來最受歡迎產品陣容，「需求非常強勁」。他同時指出，受處理器供應限制影響，iPhone銷售未完全反映需求。

Mac業務則受惠於3月推出的599美元平價筆電MacBook Neo，營收達84億美元，高於預期。市場認為該產品有助蘋果切入由Chromebook主導的平價筆電市場。iPad、穿戴式裝置與服務業務也全面優於預期，其中服務營收309.8億美元，年增約16%。

區域表現方面，大中華區營收達205億美元，年增28%，遠優於市場預期的194.5億美元。上季中國整體智慧手機市場出貨下滑，但蘋果出貨仍大增20%。

展望後市，蘋果預估本季營收將年增14%至17%，高於市場預期約9%。不過，記憶體晶片價格上漲成為最大隱憂。庫克直言，本季記憶體成本將「顯著上升」，且未來將對業務帶來日益增加的影響。蘋果預估毛利率將落在47.5%至48.5%。

供應鏈方面，蘋果指出，目前限制主要來自處理器供應，對Mac影響較大。庫克表示，低估了相關機種的需求，相關產品缺貨情況可能持續「數個月」。iPhone供應相對穩定，但仍存在一定限制。

在AI布局上，蘋果採取與外部合作策略，包括與Google合作導入Gemini模型以強化Siri。公司同時加大投入，研發支出年增約33%至114.2億美元。管理層表示，AI為重要投資領域，將持續增加投入。

此外，蘋果宣布1,000億美元庫藏股計畫，並將股利提高4%。該公司將不再維持現金與負債「淨中性」目標，改採更具彈性的資本配置方式。

針對關稅議題，庫克表示，公司正申請退還先前支付的美國關稅，並計畫將資金用於美國創新與先進製造投資。

這次是蘋果20日宣布庫克將於9月1日交棒給硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）以來首次發布財報。特納斯在財報後會議上短暫發言，承諾延續既有審慎與紀律的決策風格，並強調公司產品藍圖「極具潛力」。

蘋果股價在盤後交易勁揚逾4%後，漲幅收斂至2%。