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摩根士丹利：Fed明年才會降息

編譯湯淑君／綜合外電
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美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

美國聯準會（Fed）29日維持利率不變後，摩根士丹利基於兩大理由，調整對Fed利率展望，最新看法是Fed仍會降息兩次，但時間點將從今年延到明年。

摩根士丹利首席經濟學家蓋潘指出，問題出在荷莫茲海峽航行受阻推升能源價格，以致美國「核心通膨路徑更黏著」。他在研究報中寫道，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會後政策聲明最顯著的重點，是「立場從偏寬鬆轉向更中性」，而且「通膨減緩需要證據，經濟目前夠強，且政策已經濟接近中性，降低了（降息）的迫切性」。

這次決策會議特別受矚目，不僅因為是鮑爾卸任主席前的最後一場，也因為FOMC決策官員意見明顯分歧。前川普政府官員米倫投票支持降利率，其他三位成員立場更「鷹派」，主張從政策聲明移除「偏寬鬆」字眼。

蓋潘的解讀是，FOMC的重心「從偏寬鬆轉移，雖然前瞻指引不動」。利率市場已有反應，根據芝商所FedWatch Tool網站，今年底前Fed利率可能維持不變的或然率已升高，從上周的75.9%躍上83.6%。

美國2年期公債殖利率29日FOMC會後一度竄升至3.96%，30日盤中則回落4個基點。

摩根士丹利解釋，只挪後Fed預估降息時點，並沒排除日後降息的可能性，是因為預料「核心通膨會隨關稅行動變弱而減速、居住成本通膨減緩，以及2026年底前環比通膨率基於季節性因素傾向走低」；但蓋潘警告「倘若油價居高不下的時間拖長，且無恢復正常跡象，能源漲價對核心通膨的影響就可能大於我們目前的預期」。

利率 降息 鮑爾

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