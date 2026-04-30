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微軟財報／雲端營收成長40% 估今年資本支出1,900億美元因記憶體猛漲

編譯葉亭均／綜合外電
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微軟（Microsoft）上季財報優於市場預期，同時表示今年資本支出將達1,90...
微軟（Microsoft）上季財報優於市場預期，同時表示今年資本支出將達1,900億美元，原因是記憶體價格飆升。（路透）

微軟（Microsoft）上季財報優於市場預期，同時表示今年資本支出將達1,900億美元，原因是記憶體價格飆升；但微軟也強調，今年雲端運算營收與AI基礎設施支出將加速成長，試圖說服投資人它在AI上的巨額投入即將開始產生回報。

財報公布後，微軟股價在盤後交易於漲跌之間震盪，最終變動不大。稍早因財報顯示雲端營收成長僅小幅提升，盤後一度下跌超過2%。競爭同業Alphabet則公布更強勁的雲端成長，股價盤後大漲7%。

估雲端業務本季成長40% 下半年溫和加速

微軟周三（29日）公布，上季營收年增18%至828.9億美元，高於市場預期的813.9億美元；淨利成長23%至317.8億美元，相當每股盈餘4.27美元，也優於預期。調整後盈餘排除了微軟對OpenAI投資所造成的1,400萬美元淨利減少。

在上一季，Azure雲端部門營收成長40%，高於前一季的39%，符合市場預期。相較下，規模較小的競爭對手Google Cloud上季營收大增63%，而龍頭業者亞馬遜的雲端事業AWS營收年增28%，巴克萊分析師Raimo Lenschow指出，這「對微軟的AI動能並不構成有利局面」。

在財測方面，微軟財務長胡德（Amy Hood）預估本季營收達867億至878億美元，大致符合預估；預期Azure與其他雲端服務事業本季營收將成長39%至40%，這高於市場預期的37%，同時預期下半年成長會「溫和加速」。

估今年資本支出達1,900億美元 年比大增61%

微軟表示，今年資本支出將達1,900億美元，遠高於分析師預期的逾1,500億美元，也比2025年大增61%。胡德表示，零組件價格上漲將帶來約250億美元影響。整體科技產業因AI需求推升，正面臨全球記憶體短缺，基礎設施供應商被迫支付更高成本。

微軟說，上季毛利率為67.6%，為2022年以來最低，主要因資料中心建設帶來的折舊成本上升。

Copilot付費用戶數已達2,000萬

微軟正積極將AI整合進其雲端服務與應用程式，包括其旗艦AI助理Copilot。然而，由於資料中心產能無法快速上線以滿足需求，公司可能錯失部分客戶成長機會。

今年來截至周三收盤，微軟股價已累計下跌約12%。Jefferies分析師Brent Thill在財報公布前指出，這主要反映市場對Copilot採用率偏低，以及Office軟體業務長期成長性的疑慮。上季微軟曾披露，僅約3%的企業用戶為Copilot付費，令投資人反應冷淡。

此後，微軟將重心轉向推動付費銷售，而非免費提供該AI助理。目前已有2,000萬名客戶付費使用Copilot，高於前一季的1,500萬。在上季，微軟Office軟體營收成長17%至350億美元，略高於分析師預估的345億美元。

微軟執行長納德拉在聲明中表示，公司AI業務的年化營收已達370億美元，較去年成長逾一倍。投資人關係主管尼爾森在受訪時指出，這包括建立在Azure上的AI應用、平台模型服務，以及微軟自有AI應用的收入。

微軟正加速資料中心支出，以掌握客戶需求並為內部團隊提供所需基礎設施。胡德表示：「我們正盡最大努力盡快讓相關設施上線，因此也反映在今年下半年的資本支出規模上。」

在其他業務方面，上季Xbox內容、Windows授權及裝置營收都下滑。納德拉在財報會議中表示：「我們正進行必要的基礎工作，以重新吸引用戶並強化Windows、Xbox、Bing與Edge的使用參與度。」

微軟

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