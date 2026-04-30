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整理包／鮑爾最後一場記者會 聯準會會議5重點一次看

編譯季晶晶／綜合外電
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聯準會主席鮑爾。（美聯社）
聯準會主席鮑爾。（美聯社）

鮑爾（Jerome Powell）以美國聯準會主席身分舉行的最後一場記者會已落幕。以下為重點整理：

1、會議決策

聯準會連續第三次會議維持利率不變，基準利率維持在3.5%至3.75%區間。多數官員傾向「中性立場」，升息與降息機率並存。鮑爾表示，目前沒有人主張立即升息。

2、內部分歧

自1992年10月以來首次出現4張不同形式異議票：唯理事米倫一人主張降息；三位地區聯準銀行總裁反對在聲明中加入「寬鬆傾向」。聯準會採共識決，主席僅有一票，鮑爾坦言，「要讓19位有主見的人達成共識非常困難」。

3、為何暫不降息

伊朗戰事推高能源價格，通膨壓力未消；美國消費仍強，支撐企業利潤；就業市場雖疲弱但趨於穩定。短期內缺乏說服多數委員支持降息的經濟數據。鮑爾表示：「我們正在觀望中東事件對美國經濟的影響，不急於行動。」

4、主席交接與政策變數

此次是鮑爾最後一次以主席身分主持會議，他的任期至5月15日，但表態留任理事至2028年1月，是1948年以來首位卸任主席後續留理事會者。

下任主席人選、川普提名的華許已通過參議院銀行委員會關鍵程序，將送交全院表決。外界預期華許傾向今年降息，但短期內恐難說服多數委員。

5、鮑爾最後發言

鮑爾誓言續任理事期間將保持「低調」，以確保與華許順利交接。他淡化外界認為聯準會已失去信譽的說法，強調任何新主席都面臨同樣的共識挑戰。鮑爾表示華許「具備非常擅長建立共識的能力與技巧」。

聯準會 降息 鮑爾

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