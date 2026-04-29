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AI資本支出飆上7250億美元 4巨頭續砸錢豪賭基礎建設

編譯劉忠勇／綜合外電
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Alphabet 在四家公司之中表現最為耀眼。（美聯社）
Alphabet 在四家公司之中表現最為耀眼。（美聯社）

科技四巨人周三盤後公布財報，人工智慧（AI）領域資本支出繼續調高至7250億美元，較去年創紀錄的4100億美元再增77%。

Alphabet、Meta、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）財報2020年10月頭一次大撞期，周三盤後陸續在兩分鐘內發布財報，這四家公司是AI資料中心最大的支出者，因此身居這場耗資數兆美元基礎建設開發的核心。

四家公司均表示將繼續擴大資本支出。以Meta為例，該公司將2026年的支出預測從原先的1150億至1350億美元，調高至1250億至1450億美元。Google也將預期支出調高到至少1800億美元，並表示明年支出還會「顯著」增加。

摩根史坦利預測，2025年至2028年間，科技業者將在晶片、伺服器和資料中心的其他基礎設施上耗資2.9兆美元。

這些支出展現科技巨人已深陷AI的豪賭時代，這場競爭極其燒錢，但他們都視此為讓規模更上一層樓的絕佳機會。

投資銀行TD Cowen分析師John Blackledge說：「憑藉他們的現金流，他們應付得來。」

目前支出規模由亞馬遜拔得頭籌，亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，先前定出今年全年資本支出約2000億美元，目前計畫不變。

亞馬遜正競相建置資料中心以滿足運算需求，並將重心放在為Anthropic打造的大規模AI資料中心「雷尼爾計畫」（Project Rainier），光是本季資本支出便達430億美元。

微軟表示，今年資本支出將達1900億美元，遠高於分析師原估逾1500億美元，也比2025年大增61%。

龐大支出後的回報如何？

投資人和分析師最關注的關鍵問題在於，龐大支出是否帶來了實質成果。周三的財報凸顯科技巨人兩樣處境：一方是在AI各個層級（包括設計先進晶片、雲端服務和模型）投入鉅資的公司；另一方則是更依賴合作夥伴提供自身或客戶所需硬體或服務的公司，兩者的命運大相逕庭。

Alphabet在四家公司之中表現最為耀眼，淨利較去年同期成長81%。包括出租自家AI晶片（TPU）在內的Google Cloud部門第1季營收達200億美元，年增63%，超過了分析師原估的184億美元。Google表示，在AI軟體和基礎建設需求的帶動下，雲端事業見證「顯著加速的成長」。

Alphabet執行長皮伽在電話會議上說：「我們的AI模型擁有強勁動能。我們正透過旗下的產品和平台，每天將實用的AI帶到數十億人的手中。」

積壓訂單（即已簽約但尚未認列營收的合約金額）較前一季幾乎翻倍達到超過4600億美元。皮伽說，這一季也是Google消費性AI服務（包括Gemini應用程式）表現最強勁的一季。

財報公布後，Alphabet股價在盤後交易大漲6.6%，表現優於其他AI巨人。以科技股為主的那斯達克100期指也隨之攀升0.9%。

亞馬遜也一直迅速擴大自製客製化晶片業務，Amazon Web Services資料中心事業營收年增28%，達到376億美元。亞馬遜生產的AI晶片包括Trainium加速器和Graviton CPU。儘管年度現金流僅剩12億美元，遠低於AI熱潮前幾年的水準。亞馬遜盤後仍上漲2.7%。

Meta上季營收和淨利均遠高於分析師預期，且因AI驅動的廣告投放和追蹤優化，廣告收入大幅成長，股價在盤後仍下跌約7%。

至於微軟的營收、每股盈餘和營業利益率均優於華爾街預期，但盤後股價依然下跌，隨後變動不大。該公司的智慧雲端部門（包含人工智慧基礎設施與Azure雲端運算業務）營業利益為132億美元，低於Fact Set調查分析師所預測的141億美元。

科技四巨人周三盤後公布財報，人工智慧（AI）領域資本支出繼續調高至7250億美元...
科技四巨人周三盤後公布財報，人工智慧（AI）領域資本支出繼續調高至7250億美元，較去年創紀錄的4100億美元再增 77%。（圖表為Gemini生成）

人工智慧 亞馬遜 微軟

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