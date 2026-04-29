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亞馬遜擴建資料中心花大錢得回報 雲端營收上季大增近30%

編譯黃淑玲／綜合外電
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亞馬遜（Amazon）上季營收與獲利均優於市場預期。 (路透)
亞馬遜（Amazon）上季營收與獲利均優於市場預期。 (路透)

亞馬遜Amazon）第1季為擴建資料中心的算力，支出超出預期，不過旗下雲端事業的銷售因而出現三年多來最快成長。上季公司整體營收與獲利均優於市場預期。

亞馬遜股價在周三（29日）盤後交易先跌再漲，一度勁揚5%，後來漲幅收斂至2.7%；正常交易時收漲1.29%，報263.04美元。截至周三收盤，亞馬遜股價今年以來漲幅14%，居美股科技七雄前段班。

亞馬遜周三表示，截至3月31日的過去12個月裡，公司在不動產與設備方面的支出達到1,510億美元，較去年同期增加579億美元，這些針對資料中心的開銷，目的在爭取人工智慧（AI）領導公司Anthropic和OpenAI更多業務。

亞馬遜雲端事業AWS的營收，約占公司總體營收的五分之一，並貢獻大部分營業利益。今年第1季，AWS銷售額年增28%至376億美元，是2022年第2季以來的最大增幅。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen說：「AWS銷售成長再度明顯加速，是財報最大亮點。亞馬遜的客戶正在全面擁抱新的雲端工作負荷，特別是在AI領域。」

近幾個月來，亞馬遜陸續宣布投資OpenAI與Anthropic，與這兩家AI新創公司的合約裡，對方承諾在未來數年內將花費超過1,000億美元使用AWS服務。這些合作有助於緩解投資人對AWS成長可能放緩的疑慮，也較不擔心亞馬遜沒有類似OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude或Google的Gemini等成功的消費者AI產品。

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy） 表示，公司先前定出今年全年資本支出約2,000億美元，目前計劃不變。2,000億美元水準，較2025年增加56%，主要將用於資料中心建設，包括為AI服務量身打造的設施。上季亞馬遜在不動產與設備方面的支出已躍升至442億美元，超出分析師預期。這些支出使亞馬遜過去12個月的自由現金流在季度末降至12億美元，而去年同期多達259億美元。

上季亞馬遜整體營收年增17%，至1,815億美元，優於彭博彙整分析師所估的1,772億美元平均值。營業利益約為239億美元，高於去年同期的184億美元。

亞馬遜的電子商務事業仍是公司最大營收來源，傑西持續在電商領域推動縮短配送時間。上季網路銷售成長12%，至大約643億美元，優於分析師平均預估的627億美元。實體零售方面，亞馬遜上季度關閉了Fresh生鮮超市，以及無收銀人員的Go便利商店，在自有品牌實體店有所撤退。

上季廣告收入年增24%，達到172億美元，亦高於市場預估的169億美元。投資人相當關心亞馬遜的廣告業務成長率，因為這有助於提升電子商務的獲利能力。

亞馬遜 Amazon

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