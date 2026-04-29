鮑爾表態續任理事 聯準會決策五要點一次看

期貨市場反映對未來降息已不抱希望。(路透)

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾 記者會的重點摘要：

1. 有四位官員對聲明內容表示反對

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以 8 比 4 的投票結果，決定將基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 的目標區間。出現四張反對票其中三張並非針對利率路徑，而是針對聲明內容。哈瑪克（Beth Hammack）、卡斯哈里（Neel Kashkari）和洛根（Lorie Logan）反對聲明中帶有「寬鬆傾向」的字眼；米倫（Stephen Miran）投下反對票，主張應降息 1 碼（0.25 個百分點）。

2. 聲明指出中東局勢大幅加深經濟不確定性

Fed微調聲明內容，指出「中東局勢的演變大幅加深經濟前景的不確定性」。Fed並表示，「就業成長平均而言維持低 檔」，且失業率「幾無變化」。Fed表示，通膨「偏高，部分反映最近全球能源價格上漲」。

3. 鮑爾表態留任理事

主席鮑爾宣布，他將繼續留任理事一職，期間「待定」。他對司法部決定撤銷針對Fed華盛頓總部翻修工程成本超支的刑事調查表示「歡迎」，並重申他希望確保這項調查已「徹底結束」。

4. 鮑爾重申Fed並未考慮升息

在記者會上，鮑爾重申委員會目前並未考慮升息，但「重心」正趨向在聲明中使用更中性的措辭。

5. 但市場對Fed未來降息已不抱指望

標普 500 指數微跌但變動不大。鮑爾示意下次會議可能調整前瞻指引後，債券殖利率漲至當天高點。期貨市場反映對未來降息已不抱希望。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至98.940。