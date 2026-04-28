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AI泡沫疑慮再起 OpenAI傳營收未達標拖累大型股和晶片股下挫

編譯劉忠勇／綜合外電
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OpenAI 傳出營收未達內部目標且用戶增長放緩，市場擔心這將影響整體資料中心供...
OpenAI 傳出營收未達內部目標且用戶增長放緩，市場擔心這將影響整體資料中心供應鏈籌資穩定性與資本支出意願。（路透）

美股周二全面收低，市場對人工智慧（AI）的焦慮再度席捲華爾街。受華爾街日報報導指出AI 指標企業 OpenAI未能達成營收和用戶成長目標影響，投資人對於科技巨人投入數千億美元能否換取對等回報深表懷疑，導致甲骨文、軟銀及晶片股聞聲下跌。

與此同時，地緣政治風險劇烈波動，阿聯宣布退出 OPEC 加上川普對美伊和平提議表示不滿，促使原油價格飆漲至停火以來最高點，通膨壓力再度考驗即將卸任的聯準會（Fed）主席鮑爾。在史坦普 500 指數約 44% 市值的大型股公司即將發布財報前夕，避險情緒顯著升溫。

道瓊工業指數下跌 25.86 點，跌幅 0.05%，收 49,141.93 點。史坦普 500 指數自歷史新高下跌 35.11 點，跌幅 0.5%，收 7,138.80 點。那斯達克綜合指數下跌 223.30 點，跌幅 0.9%，收 24,663.80 點。

費城半導體指數重挫 3.6%。美光跌3.9%，超微（AMD）跌3.4%，台積電ADR跌3.1%，輝達（NVIDIA）跌1.6%，英特爾（Intel）跌0.6%。

OpenAI 傳出營收未達內部目標且用戶增長放緩，市場擔心這將影響整體資料中心供應鏈籌資穩定性與資本支出意願。若 AI 投資無法帶來預期的爆炸性利潤，高價位的科技股將面臨劇烈修正風險。

本周占史坦普權重近半的科技巨人如 Alphabet、亞馬遜、微軟、Meta 及蘋果將陸續發布財報，AI 需求或資本支出若有閃失，都可能引發進一步賣壓。

布蘭特原油飆漲至每桶 111.26 美元，主要受到阿聯退出 OPEC 以及中東和平協議變數影響。能源通膨若從暫時性轉為長期現象，可能迫使聯準會（Fed）重新評估加息的必要性。

Synovus Trust基金經理人摩根（Dan Morgan）說： 「現在的市場如履薄冰，任何加劇對 OpenAI 等公司疑慮的跡象，顯然都會引發拋售。」

受OpenAI影響，甲骨文（Oracle）大跌 4.1%，該公司在雲端策略上極度依賴 OpenAI。

與 OpenAI 關聯度較低的微軟和蘋果分別逆勢上漲 1% 及 1.2%，顯示資金在科技股內避險。

可口可樂公布優於預期財報後飆漲 3.9%，舒緩道指跌勢。能源股受油價帶動上漲 1.7%，為史坦普 11 類股表現最佳。

通用汽車（GM） 因利潤超預期且上調展望，股價逆勢上漲 1.3%；優比速（UPS）則因燃料成本侵蝕利潤，股價重挫 4.0%。

輝達 川普 美股

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