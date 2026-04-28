紐約餐廳半隻烤雞竟賣40美元 引爆外食成本高漲論戰

餐廳老闆伊韋納在紐約市布魯克林區的餐廳才開張幾天，就因半隻烤雞定價40美元，意外捲入紐約市外食成本高漲的論戰。美國通膨示意圖。（AI生成，非新聞當事人、非新聞現場）

餐廳老闆伊韋納在紐約市 布魯克林區的餐廳才開張幾天，就因半隻烤雞定價40美元，意外捲入紐約市外食成本高漲的論戰。

法新社報導，對部分民眾而言，這個價格凸顯「全球美食之都」紐約的外食費用，已貴到讓人望而卻步。

但伊韋納（Hugo Hivernat）堅稱，在營運成本極高的狀況下，利潤所剩無幾，「生活成本危機下，我們也是身不由己」。

伊韋納說：「也許有人會認為我們靠這40美元的雞，週末就能開著保時捷（Porsche）去漢普頓斯（Hamptons）度假，但其實我們和這裡的每個人都一樣。」漢普頓斯是紐約地區知名的高級海濱度假勝地。

他解釋，這40美元當中，有25%用於紐約州 北部的優質雞肉等食材原料，其餘則用於支付租金、水電費、薪資及其他開銷，剩下的部分全都用來償還開店時背負的50萬美元債務。

美國民眾正飽受生活成本高漲所苦，在紐約感受尤其深刻，這也是紐約現任左翼市長曼達尼（Zohran Mamdani）競選時宣示要解決的主要政見。

根據紐約州財政監察機構今年2月發布的報告，截至2023年的10年間，紐約市外食價格上漲43.6%，略高於全國平均的42.8%。

紐約市餐飲業聯盟（New York City Hospitality Alliance）執行長里吉（Andrew Rigie）告訴法新社：「很多餐廳根本沒賺錢，只能勉強維持生計。」

他說，餐飲業面臨多重不利因素，包括保險費上漲、新冠疫情後的經濟復甦緩慢，美國總統川普實施關稅後也導致食材成本增加。

在紐約市餐飲業聯盟調查的逾200家餐廳中，近半數（46%）表示2025年第4季的實際營收低於預期。