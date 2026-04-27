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OpenAI隱憂浮現？爆料稱營收用戶雙未達標 奧特曼燒錢策略遭質疑

編譯葉亭均／即時報導
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OpenAI的聊天機器人ChatGPT。(路透)
OpenAI的聊天機器人ChatGPT。(路透)

OpenAI傳出近期未能達成自家針對取得新用戶與營收所設定的目標，引發一些內部主管擔心該公司可能難以支撐其龐大AI基礎設施支出。

根據美國財經媒體引述知情人士說法指出，隨著競爭同業Anthropic在程式設計與企業市場取得進展，OpenAI今年來已經有數個月銷售未能達標。

此外，OpenAI的聊天機器人ChatGPT截至2025年底，未能達到每周活躍用戶10億人的目標。此外，隨著Google的Gemini去年人氣上升，ChatGPT同時間面臨訂閱用戶退訂的挑戰。

報導指出，OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）在與公司其他高層主管的談話中表達相關憂慮，擔心如果OpenAI無法迅速提升營收，可能無法負擔未來的運算合約費用。

知情人士表示，董事會近幾個月也加強審視公司的資料中心交易，並質疑執行長奧特曼在業務放緩之際仍試圖取得更多運算資源的做法。

知情人士說，佛萊爾與其他高層正試圖控制成本並強化紀律，有時因此與執行長出現分歧。

對此，奧特曼與佛萊爾在聯合聲明中表示：「我們在購買盡可能多的運算資源上完全一致，並每天共同努力。」他們說，任何認為兩人意見分歧或正在縮減取得新運算資源的說法都是「荒謬的」。

多年來，奧特曼致力於鎖定盡可能多的資料中心產能，認為運算資源短缺是限制OpenAI成長的最大瓶頸。他在去年展開一連串交易，使OpenAI承擔約6,000億美元的未來支出承諾，並讓科技產業的成功在很大程度上與OpenAI綁定。

當時由於ChatGPT看似取得無可撼動的成功，因此奧特曼這種「全都買」的運算策略獲得董事會與佛萊爾的支持。然而，ChatGPT的成長在去年底放緩，讓公司高層對這樣的策略產生新的疑慮。

奧特曼 Google OpenAI

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