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英特爾發債爆量吸金 募資65億美元 超額認購7.7倍 轉型前景看俏

編譯季晶晶／即時報導
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英特爾發行65億美元公司債，吸引到約500億美元申購，投資人看好其轉型前景。(路...
英特爾發行65億美元公司債，吸引到約500億美元申購，投資人看好其轉型前景。(路透)

晶片大廠英特爾（Intel）近年因獲利下滑，信用評等遭調降，但債市投資人周一釋出訊號，看好該公司轉型計畫。知情人士指出，英特爾發行的65億美元公司債，吸引到約500億美元超額認購，約為發行規模的7.7倍，顯示需求強勁，遠高於今年平均約4倍水準。

英特爾正試圖重奪技術領先地位，過去數年其PC晶片市占流失，信評已由A級下滑至BBB級，僅高出垃圾級數個等級。2025年，美國政府在白宮主導下入股英特爾。上周，該公司發布優於市場預期的營收展望，市場對其受惠人工智慧（AI）投資熱潮的前景轉趨樂觀，股價創下歷史新高。

此次發債資金將用於回購愛爾蘭Fab 34晶圓廠合資公司49%股權。債券定價僅較既有債務高出0至0.05個百分點，讓利幅度有限，反映需求強勁。信用衍生品市場也顯示，英特爾債務違約保險成本已由3月底約0.85個百分點降至周一約0.6個百分點。

英特爾上次發行美元債是2024年2月。本次發債為五部分結構，期限最長到2066年，殖利率較美國公債高出1.3個百分點。本案由由花旗、摩根大通、巴克萊、美國銀行及德意志銀行共同承銷。

白宮 摩根大通 英特爾

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