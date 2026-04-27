美股史坦普、那指小漲續創新高 費半回檔中止18連漲

紐約證交所交易員。（路透）

美國股市四大指數周一（27日）漲跌互見，史坦普500 和那斯達克指數在清淡交投中小漲，依然創下歷史新高，但道瓊小跌，費城半導體指數跌1%，中止先前連續18天上漲的紀錄。隨著本周將有企業密集財報、聯準會 決策會議，以及中東局勢起伏，投資人暫時觀望。

道瓊工業指數27日收盤下跌62.67點，跌幅0.13%，報49,168.04點， 史坦普500指數上漲8.85點，漲幅0.12%，報7,173.93點；那斯達克指數上漲50.50點，漲幅0.20%，報24,887.10點。

費城半導體指數下跌105.63點，跌幅1%，收10,408.04點，自上周創下的歷史高點回落，也中止連續18天漲勢。

不過，輝達股價大漲4%，創下每股216.61美元的歷史新高，延續前一交易日上漲4.3%的漲勢。該公司市值已重回5兆美元以上。

美股 三大指數全程震盪，在上周大漲之後，方向感不強。史坦普500指數和納斯達克指數創下了一系列收盤歷史新高中的最新紀錄。

當日交易開始時，史坦普500指數自2022年10月本輪牛市啟動以來，累計漲幅已超過一倍。

Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik表示，「市場正試圖消化先前的強勁漲勢以及不斷刷新的歷史高點，並評估這些高位是否具備基本面支撐。」

在史坦普500指數的11個主要類股，通訊服務類股漲幅最大，而必需消費品類股跌幅最大。

企業第1季財報季已全面展開，本周將有大量備受矚目的公司公布財報，其中包括「科技七雄」中的五家：亞馬遜、Alphabet 、Meta、蘋果和微軟。投資人將評估這些公司從其巨額AI支出中開始受惠的程度。

截至上周五，史坦普500指數成分股中有139家公司已公布第1季財報。其中，81%的公司業績超出預期。據倫敦證券交易所集團（LSEG） I/B/E/S數據顯示，分析師目前預期史坦普500指數成分股的整體獲利比去年同期成長16.1%，高於4月1日預估的14.4%。

據Raymond James統計，本周即將公布財報的公司約占史坦普500指數總市值的44%。

Robert Pavlik說：「財測相當樂觀。我們看到15%的獲利增長，我認為這屬於非常良好的環境，只是展望變得更加坎坷」，他指的是中東的地緣政治緊張局勢。

在美國總統川普決定取消談判代表赴巴基斯坦與伊朗進行新一輪面對面會談後，美伊雙方仍在努力重啟和平談判。伊朗繼續限制通過荷莫茲海峽的船運，伊朗官員要求華盛頓解除封鎖，做為進一步談判的先決條件。

聯準會預定周二召開為期兩天的決策會議，市場普遍預期將維持利率不變。市場將密切關注會議聲明及聯準會主席鮑爾的記者會，從中尋找有關聯準會對美國經濟狀況的評估，以及美以對伊戰爭導致能源價格飆升對通膨影響的線索。

個股方面，由於新增用戶數量超出預期，電信公司威瑞森上調了年度財測，股價隨之上漲1.5%。

披薩連鎖業者達美樂下跌8.8%，原因是公布第1季銷售額未達預期。