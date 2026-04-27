Google員工聯名公開信 要求公司拒絕AI模型用於政府機密用途上

Google超過560名員工27日聯名向執行長皮查伊發出公開信，要求皮查伊拒絕讓美國政府將Google的人工智慧（AI）使用於機密級的軍事操作上。 （美聯社）

Google 超過560名員工27日聯名向執行長皮查伊發出公開信，要求皮查伊拒絕讓美國政府將Google的人工智慧（AI）使用於機密級的軍事操作上。

公開信中表示，「我們想要看到AI造服人類，而不是用於非人道或造成極度傷害的用途上。包括致命的自動武器及大眾監視，且遠不止於此」。

信用指出，「保證Google不致成為與這類傷害有關的唯一方法，就是拒絕任何機密級的工作。否則這類用途可能發生在非我們的知識或力量所能阻止的情況」。

但在國防部 與AI新創企業Anthropic公司發生衝突後，大型科技公司都承受壓力，須在AI產品用於軍事或情報方面表態。

Anthropic執行長阿莫戴拒絕讓政府毫不受約束地進入公司的AI模型，並堅持設立圍欄，阻止AI模型被使用在致命性自動武器或監視國內民眾方面。政府的反應是使Anthropic面臨供應鏈風險，川普並下令所有政府部門停用Chaude聊天機器人。Anthropic已向法院提告。

據報導字母公司即將同意國防部的條件，讓Gemini模型用於機密級操作上，而不設Anthropic所要求的圍欄，公司員工因而做出上述反應。

這封信是由Google深智部門的員工協調下發出，簽署的員工中有五分之二在AI部門工作，雲端部門員工所占的比率也相近，其餘則遍及字母公司各部門。其中有18名以上的資深員工，包括主要設計者、主任及副總裁。