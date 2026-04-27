我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

川普孫女誤用洗手液引過敏「驚險」就醫：非常可怕

Google員工聯名公開信 要求公司拒絕AI模型用於政府機密用途上

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google超過560名員工27日聯名向執行長皮查伊發出公開信，要求皮查伊拒絕讓...
Google超過560名員工27日聯名向執行長皮查伊發出公開信，要求皮查伊拒絕讓美國政府將Google的人工智慧（AI）使用於機密級的軍事操作上。 （美聯社）

Google超過560名員工27日聯名向執行長皮查伊發出公開信，要求皮查伊拒絕讓美國政府將Google的人工智慧（AI）使用於機密級的軍事操作上。

公開信中表示，「我們想要看到AI造服人類，而不是用於非人道或造成極度傷害的用途上。包括致命的自動武器及大眾監視，且遠不止於此」。

信用指出，「保證Google不致成為與這類傷害有關的唯一方法，就是拒絕任何機密級的工作。否則這類用途可能發生在非我們的知識或力量所能阻止的情況」。

但在國防部與AI新創企業Anthropic公司發生衝突後，大型科技公司都承受壓力，須在AI產品用於軍事或情報方面表態。

Anthropic執行長阿莫戴拒絕讓政府毫不受約束地進入公司的AI模型，並堅持設立圍欄，阻止AI模型被使用在致命性自動武器或監視國內民眾方面。政府的反應是使Anthropic面臨供應鏈風險，川普並下令所有政府部門停用Chaude聊天機器人。Anthropic已向法院提告。

據報導字母公司即將同意國防部的條件，讓Gemini模型用於機密級操作上，而不設Anthropic所要求的圍欄，公司員工因而做出上述反應。

這封信是由Google深智部門的員工協調下發出，簽署的員工中有五分之二在AI部門工作，雲端部門員工所占的比率也相近，其餘則遍及字母公司各部門。其中有18名以上的資深員工，包括主要設計者、主任及副總裁。

Google 國防部

上一則

日被動元件大廠村田：1.5萬筆客戶、供應商等資料外洩

延伸閱讀

讓老闆追蹤滑鼠動向？這件事正在Meta上演 理由是為訓練AI

讓老闆追蹤滑鼠動向？這件事正在Meta上演 理由是為訓練AI
路透：國務院示警 DeepSeek等中企涉竊AI模型

路透：國務院示警 DeepSeek等中企涉竊AI模型
Google重押Anthropic 加碼AI布局

Google重押Anthropic 加碼AI布局
有望合作？Anthropic刊登職缺 出現AMD專屬平台

有望合作？Anthropic刊登職缺 出現AMD專屬平台

熱門新聞

IBM公司。(路透資料照片)

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

2026-04-26 21:10
蘋果公司執行長庫克。(美聯社)

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

2026-04-22 23:59
特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。(路透)

英特爾迎大利多 馬斯克：將採14A製程 另投資30億元蓋研究型晶圓廠

2026-04-22 21:47

「大賣空」貝瑞重押半導體崩盤 稱費半終將「跌回原形」

2026-04-25 00:18
一名Reddit用戶在近兩年前，用祖母遺產低接英特爾股票，遭網友訕笑，若他抱得住，如今可能成為大贏家。（路透）

從全網笑柄到逆襲成功 他兩年前用70萬美元重押英特爾 如今翻近三倍

2026-04-25 07:20
退休理財專家的研究指出，通膨對退休族投資組合的傷害遠甚於股市下跌。（路透）

別整天擔心股市崩盤 通膨才是退休金大殺手 專家建議你該這麼做

2026-04-20 06:30

超人氣

更多 >
分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
3度遭死亡威脅後 川普談心情：我不是瘋子

3度遭死亡威脅後 川普談心情：我不是瘋子