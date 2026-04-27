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郭明錤：OpenAI正攜手聯發科、高通與立訊 2028強攻「AI代理手機」

編譯葉亭均／即時報導
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ChatGPT開發商OpenAI傳出正在打造智慧手機。(美聯社)
ChatGPT開發商OpenAI傳出正在打造智慧手機。(美聯社)

天風國際證券分析師郭明錤27日在社群平台發文，表示OpenAI將「重新定義智慧手機」，要讓手機提供全面性AI代理（AI agent）服務，目前正與聯發科和高通（Qualcomm）合作開發手機處理器，預計在2028年量產這款手機。

郭明錤說，OpenAI要打造手機，是要完全掌控作業系統與硬體，藉此讓手機提供全面性的AI代理服務，而非只是讓用戶使用一堆應用程式（App）。

他表示，這款新手機會高度整合雲端與裝置端AI，手機硬體會持續理解用戶文本（context），因此手機處理器的設計關鍵在於耗電、記憶體分層管理與基本較小模型運作等，至於複雜或高強度的需求則由雲端AI執行。

在供應商方面，郭明錤說，OpenAI正與聯發科高通合作開發手機處理器，預計在2026年底或2027年第1季決定規格與供應商；中國的組裝業者立訊將是獨家系統協力設計與製造商，預計在2028年量產這款手機。

根據郭明錤的說法，立訊在蘋果供應鏈的組裝地位都很難超越鴻海，然而若成為OpenAI手機的製造業者，可望因提前布局而受惠，成為下一個手機世代的領先受益者。

郭明錤說，在商業模式方面，OpenAI可能會將訂閱制與硬體捆綁銷售，並建立全新的AI代理生態與開發商合作。

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