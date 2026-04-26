美企獲利逆勢大爆發 戰爭、消費雙壓仍狂賺 贏者全拿現形

史坦普500成分股已有逾四分之一公布第一季財報，整體獲利前景優於市場預期。圖為紐約證券交易所外觀。（歐新社）

在戰爭與消費低迷的雙重夾擊下，美國大型企業仍逆勢大賺。史坦普500成分股已有逾四分之一公布第一季財報，整體獲利前景優於市場預期。

德意志銀行策略師指出，獲利動能已不再侷限於科技與金融業，正擴散至更多產業。市場預估，每股盈餘年增幅將連續第六季超過13%，營收成長為2022年秋季以來最佳。

個別產業展現韌性。聯合航空第一季獲利年增80%，商務旅遊需求成長25%，並預期透過調漲票價抵銷燃料成本。能源服務商Halliburton指出，從挪威 到阿根廷 ，各國正加速投資以確保油氣供應。

多數企業利潤率持續改善，且獲利成長較少依賴庫藏股回購，顯示來自實質營運擴張。科技業獲利預估大增48%，金融與原物料類股也優於整體。能源業雖獲利年減，但在供應不穩與價格波動下前景轉佳。

不過，企業亮眼表現與整體經濟體感出現落差。消費者信心受油價、戰事與就業不安影響，降至逾50年低點，消費類股表現明顯落後。例如消費品巨頭寶僑（P&G）營收僅成長3%，低於正常水準的4%。

分析指出，當前經濟呈現K型分化：高收入族群與大型企業支撐成長，小型與消費導向企業承壓，美國經濟已呈現「贏者全拿」。