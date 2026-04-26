油價升破107美元 史坦普期貨轉跌

國際油價26日應聲上漲2%。(美聯社)

由於美伊談判再度破局、荷莫茲海峽持續受阻，國際油價周日（26日）應聲上漲。截至美東時間晚間6時27分，國際基準布蘭特原油期貨上漲約2%至每桶107.89美元，美國西德州原油期貨上漲約2%至每桶96.63美元。與此同時，美股 期貨周一下午盤前走低，史坦普500指數期貨下跌0.3%，美元兌多數主要貨幣走升。

美伊談判再陷僵局。川普 總統周六取消派遣特使威特科夫與庫許納 前往巴基斯坦的行程，並在社群平台上表示「太多時間浪費在旅行上」。伊朗外長阿拉格奇上周末雖訪問巴基斯坦，但僅與巴方官員會面後即離開。伊朗外交部發言人明確表示，美國與伊朗之間沒有計畫舉行任何會談。

4月初以來，停火協議大致維持，但美國與伊朗對荷莫茲海峽的封鎖，使這條能源要道幾乎無法通行，原油、成品油與天然氣供應嚴重受限。交易商估計，全球供應已下滑至少10%，且約10億桶的供應損失幾乎已成定局，超過各國先前為因應衝突而釋出的緊急儲備規模的兩倍。

美國中央司令部表示，美軍周六在阿拉伯海攔截一艘受制裁船隻，並派遣海軍直升機迫使其掉頭，在護送下返回伊朗。自封鎖開始以來，已有37艘船被重新導向。

SPI資產管理公司管理合夥人英尼斯（Stephen Innes）表示：「市場所謂的延遲，正悄悄轉變為供應的永久性重塑。一旦油田、基礎設施和出口路線反覆遭受打擊，整個系統就不再是能夠重啟的候選對象，而是轉變為受損的資產基礎。」

美國汽車協會（AAA）數據顯示，截至周日，全美平均汽油價格為每加侖4.10美元。川普上周五表示，美國民眾應預期油價「一段時間內」維持高檔。

油價走高之際，美股期貨轉弱，美元兌多數主要貨幣走升。上周五史坦普500指數與那斯達克指數創下收盤歷史新高，雙雙寫下連續第四周上漲紀錄，道瓊指數則小幅收低，結束了三周以來的漲勢。

市場同時緊盯企業財報與貨幣政策。本周包括Alphabet、微軟、亞馬遜與Meta將於周三公布財報，蘋果則於周四發布。聯準會將於周二、周三召開利率會議，市場普遍預期將維持利率不變，並密切關注主席鮑爾在會後記者會上的發言。