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美商辦交易跳樓大拍賣 有些物件不到1折脫手

編譯陳律安／綜合報導
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美國飽受衝擊的商辦市場正進行跳樓大拍賣，有些物件價格砍至不到一折。（路透）
美國飽受衝擊的商辦市場正進行跳樓大拍賣，有些物件價格砍至不到一折。（路透）

美國飽受衝擊的商辦市場正進行「跳樓大拍賣」，有些物件價格砍至不到一折，從丹佛到華府的不動產開發商，正把握機會低價搶進。

芝加哥的房地產開發商人卡拉比亞（Marc Calabria）以400萬美元，買進面積48萬5000平方英尺的辦公大樓；十年前該物件的賣價為6810萬美元。

開發商人魯扎托（Asher Luzzato）透過法拍會，以530萬美元購入丹佛能源中心，2013年這個由兩棟建築組成的園區，售價為1.76億美元。

就連聯邦政府也加入，美國聯邦總務署（GSA）3月以2400萬美元，將94萬平方英尺的大樓，賣給打算將變更為住宅的業者，價格砍到見骨。

業主與承貸銀行多年來緊抱商辦不放，寄望疫後市場能翻轉，如今他們接受混合工作模式與利率居高不下的現實，吞下鉅額損失。利率攀高會壓低房價，使買家更難借貸。

然而，不是所有商辦大樓均低價售出。這些降價出售的大樓，通常是品質、地段欠佳的物件。持有紐約市、舊金山燙金地段高檔商辦大樓的業主，正調高租金或轉售獲利。儘管如此，多數辦公大樓的銷售，反映出該產業的低迷。據Green Steet分析公司，就連高品質物件，平均價格也較高峰期低了約35%。

如今以紐約曼哈頓三房住宅的價格，就能在美國主要城市買下商辦大樓。黯淡銷售讓新屋主能以幾年前無法想像的方式，推動再開發。比方說，芝加哥房產商卡拉比亞，打算把辦公大樓改造成都市農場與教育中心，要用水耕栽培，每年生產數百萬磅的莓子、番茄、萵苣、草藥等。他說，低價買進讓他們能負擔這種改變。

資料商RentCafe表示，今年初起全美有9萬多棟公寓正在改裝，較一年前高出28%。最主要為紐約市的廢棄建築，但稅務優和其他政府補貼，使得芝加哥和華府也出現類似趨勢。

MSCI執行董事卡斯戴羅表示，「我們距離新冠震撼已六年之久」，「但人們就是需要這麼久，才會舉白旗投降並脫手高價資產」。根據MSCI數據，今年頭兩個月，陷入困境的辦公室資產銷售額較去年同期攀增24%至8.08億美元。

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