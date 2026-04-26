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分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
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IBM公司。(路透資料照片)
IBM公司。(路透資料照片)

全球股市在美伊戰爭的影響下持續動盪，不少投資人都在尋找值得買進並長期持有的股票。近期有報導點名3檔股票值得長期持有、甚至未來20年都不打算出售，包括加拿大管道和能源公司「安橋」（Enbridge Inc.）、全球最大日用消費品公司之一的「寶潔」（Procter & Gamble）和「國際商業機器公司」（IBM）。

The Motley Fool報導，乍看一看，安橋、寶潔和IBM似乎沒什麼共同點，但這正是關鍵所在：建構股息投資組合時，多元化固然重要，但持有優質公司同樣重要。以下是為何The Motley Fool認為前述3支股票值得在未來20年、甚至更長時間內持有且不出售的分析。

安橋（Enbridge Inc.）

安橋是北美最大的中游能源公司之一，它擁有能源基礎設施、協助石油和天然氣在全球範圍內運輸，加上它對資產使用收取費用，因此可以避免大宗商品風險。安橋的股息收益率為5.4%，且已連續31年呈現增長趨勢。

寶潔（Procter & Gamble）

寶潔是股息之王、已連續超過50年提高年度股息。這證明寶潔在競爭激烈的消費必需品產業擁有持久的競爭力，無論股市或經濟狀況如何，民眾都不會因為經濟衰退而停止購買衛生紙或牙膏。寶潔在消費必需品產業尤其引人注目，不只擁有強大的分銷和行銷能力，還大力依靠創新來引領產業，並透過新產品和改良產品推動成長。目前，寶潔的股息殖利率接近3%、相當可觀。

IBM

身為一家擁有百年歷史的科技公司，過去幾十年來，IBM每年都提高股息，目前股息殖利率達到2.6%。IBM為企業客戶提供產品和服務、幫助他們更好地利用雲端運算和人工智慧，甚至還在量子計算領域進行研發。不只如此，IBM透過不斷調整業務以適應外部環境，並始終保持著業界領先的地位。

IBM上榜！外媒點名「3檔股票」值得長期持有　20年後也不賣

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