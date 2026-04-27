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Meta查克柏格億萬富翁 卻不把錢花在這5處

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
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Meta首席執行長查克柏格。(美聯社)
Meta首席執行長查克柏格。(美聯社)

Meta創辦人查克柏格雖身為全球頂尖富豪，卻選擇遠離奢華，過著接近一般人的簡約生活方式。查克柏格不僅在日常消費上展現節儉，2015年更和妻子承諾捐出所持Facebook股份的99%，當時市值超過450億美元。此外，他在服飾、車輛、婚禮、薪資及度假等面向皆以務實為主，頗受外界關注。近日一份報導揭露，以下為他堅持絕對不把錢浪費在「5件事」上。

1.拒絕品牌迷思

查克柏格平日偏好穿著T恤、牛仔褲，並非量身訂製西裝。他多年堅持以灰色T恤、連帽外套及牛仔褲作為工作服，原因是希望減少每日不必要的決策，包括早上選擇穿搭。他曾表示，這有助於專注於更重要的事務，這種做法在業界引發討論。

2.遠離炫耀性豪車

車輛選擇方面，查克柏格雖擁有多輛汽車，卻多為平價車款，據報導曾擁有「本田Fit」(Honda Fit )及「福斯Golf MK6」(Volkswagen Golf MK6)。與他同為富豪的麥可彭博(Michael Bloomberg)及貝佐斯(Jeff Bezos)也有類似作風，專家指出，富豪偏好實用性與功能性而非奢華外觀。

3.低調的婚禮

查克柏格於2012年與普莉希拉在自家巴洛阿圖後院舉辦婚禮，賓客以為參加醫學院畢業派對。婚宴由當地餐廳承辦，花費遠低於一般富豪婚禮，展現簡樸風格。

4.不領高薪

查克柏格自2023年起維持1美元象徵性年薪，絕大部分收入用於個人安全維護。他與家人度假也選擇低調，曾在「可愛島」享用當地美食並造訪小店，但擁有當地豪宅，據稱2023年底正規畫興建大型地下設施。

5.度假愛小店

他帶家人去夏威夷度假時，不愛出入高級餐廳，反而常被抓拍到在街頭排隊買路邊攤漢堡，或是像一般遊客一樣逛特色小店。查克柏格的哲學是：「錢不給外人賺，要花就花在自己名下的資產。」 他不在乎飯店套房有多大，因為他在可愛島直接買下一整座超級莊園當私人度假勝地。

身價7兆仍省錢 外媒揭查克柏格絕不把錢浪費在「這5處」

TVBS新聞網

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