費半萬點達陣 創史上最長連漲紀錄 後市有兩大動能助威

美國費城半導體指數23日收盤首度突破10000點大關，並締造歷來最長漲勢。（路透）

在多重利多加持下，美國費城半導體指數23日收盤首度突破10000點大關，並締造歷來最長漲勢，且在人工智慧 （AI）題材依然強勁、工業需求持續復甦下，分析師認為後市仍將維繫動能，而台積電 強勁的上季財報，也成為聯電業績的好兆頭。

費半23日收漲1.7%至10078.57點，歷來首度突破萬點關卡，為連續第17個交易日上漲，締造史上最長的連漲漲勢，這段期間累計上漲41.1%。

而且，費半的漲勢擴大到更多領域，30檔成分股中，23日有22檔收漲，從人工智慧（AI）類股擴及類比晶片類股，德州儀器（TI）大漲17%，安森美半導體（On Semiconductor）勁揚8%，亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）也攀漲5%，主要受到德儀表示工業晶片需求全面回升的激勵，Jefferies研究分析師柯提斯（Blayne Curtis）指出這印證了在資料中心事業加速之際，工業復甦也增強。

瑞銀（UBS）分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）指出，最近半導體類股的漲勢主要由半導體資本設備製造商、及記憶體晶片業者引領，邁威爾（Marvell Technology）和博通（Broadcom）也貢獻漲勢，之後是系統晶片與光通訊類股。

他指出，投資人對記憶體基本面的信心增強，「日益察覺」晶圓設備明、後兩年的「龐大上行空間」可望成真。

展望後市，分析師認為可望續漲。德銀分析師團隊在23日發布的報告指出，利多包括AI交易可望保持強勢，「在超大型雲端業者（Hyperscalers）今年資本支出總額預料將超過7000億美元之際，關鍵大廠的強勁財報與樂觀才測，都已大幅支撐當前漲勢」，台積電（TSMC）與艾司摩爾（ASML）的強勁財報，凸顯市場對AI晶片與晶圓代工服務的熱絡需求，並預期聯電（UMC）獲利也將強勢成長，「全都強化了AI驅動強力需求循環的敘事」。

不過，德意志銀行分析師團隊也提醒，伊朗戰爭引發的氦氣供應鏈中斷，仍是持續性的風險，「氦氣在生產中用於冷卻與創造惰性環境，在一些應用也還沒有可行的替代品」。