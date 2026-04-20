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亞馬遜投資Anthropic金額 最高將加碼250億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
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亞馬遜雲端事業AWS位於美國印地安納州新卡萊爾的AI資料中心。 (路透)
亞馬遜雲端事業AWS位於美國印地安納州新卡萊爾的AI資料中心。 (路透)

亞馬遜Amazon）周一（20日）表示，加碼投資人工智慧（AI）新創公司Anthropic的金額總計將會有250億美元。現在先出資50億美元，未來根據Anthropic達成特定商業里程碑，將再追加200億美元。

Anthropic則是承諾，未來十年內將花費逾1,000億美元，採用亞馬遜雲端技術與晶片。

在最新的加碼投資之前，亞馬遜近年來已投資Anthropic達80億美元。亞馬遜今年的資本支出預期將達約2,000億美元，主要會是用於發展AI。針對AI新創公司的押注，除了Anthropic，亞馬遜今年稍早，也宣布將投資OpenAI 500億美元。

Anthropic說，今年年底前，藉由採用亞馬遜雲端事業AWS的Trainium2和Trainium3晶片，可望帶進約1 GW的算力，最終希望確保這類算力能達到5 GW。

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）認為，Anthropic採用Trainium晶片，「反映出我們合作客製化晶片的進展」。亞馬遜現在力推客戶採用公司的客製化晶片，用於AI訓練與推理。

亞馬遜股價在周一盤後因為此消息，一度上漲近3%。正常交易時段收跌0.91%，報248.28美元。

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