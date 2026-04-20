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美股三大指數小幅收黑 憂美伊談判前景 費半逆勢連九創新高

編譯葉亭均／綜合外電
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紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

美股三大指數周一（20日）小幅收低，從紀錄高位回落，史坦普500指數連續五天的漲勢戛然而止，因為美國與伊朗緊張局勢再度升級、油價反彈大漲，周末動盪的局勢令人質疑雙方在脆弱的停火協議到期前舉行和談的前景。不過，費城半導體指數收高，連續第九天創下歷史新高。

道瓊工業指數20日收盤下跌4.87點，跌幅0.01%，收49,442.56點；史坦普500指數跌16.92點，跌幅0.24%，報7,109.14點；那斯達克指數下跌64.09點，跌幅0.26%，報24,404.39點。

費城半導體指數上漲43.33點，漲幅0.45%，報9,599.21點，不但連續第九個交易日創下歷史新高，而且已連漲14天，為2014年以來最長連漲。

美國總統川普表示，如果停火到期前未能與伊朗達成協議，他不太可能延長停火期，並表示在協議敲定前，荷莫茲海峽仍將被封鎖。布蘭特原油期貨收於每桶95美元上，帶動史坦普500能源指數上漲0.21%。

一名伊朗高級官員告訴路透，在巴基斯坦採取行動推動結束美國對伊朗港口的封鎖之後，伊朗正考慮在巴基斯坦與美國舉行和平會談。

不過，另一消息人士稱副總統范斯仍在美國，否認關於他正前往巴基斯坦參加會談的報導。

明尼亞波利斯美國銀行財富管理公司的全國投資策略師Tom Hainlin表示：「周末關於海峽再次封鎖或伊朗船隻被扣押的消息，讓我們離海峽完全重新開放的目標稍稍偏離了一點，但由於本周至少還有談判進行，重開的時間點似乎並沒有之前預想的那麼遙遠。」

他說：「不過，目前正值第1季財報季，因此問題在於，這些事件是否已波及實體經濟。到目前為止，銀行方面表示，消費信貸狀況良好，消費支出也表現正常。」

通訊服務類股表現最差，其中Meta下跌2.56%，終結自10月以來最長的九連漲。Netflix下跌2.55%，也拖累了該類股，自上周公布財報與聯合創辦人哈斯汀將離職的消息以來，Netflix股價已大跌約12%。

邁威爾（ Marvel）大漲5.8%至歷史新高，此前The Information報導說，Google正與該半導體公司商議開發兩款新型晶片，以更具效率地運作AI模型。

被譽為華爾街「恐慌指數」的CBOE波動率指數（.VIX ）在連續八個交易日下跌後出現回升，盤中一度觸及一周高點19.99，最終收漲1.37點，報18.85。

隨著洛克希德馬丁和IBM等公司預定本周稍晚公布財報，投資人將密切關注伊朗局勢對企業獲利及整體經濟的影響。

特斯拉將於周三率先公布財報，為所謂「科技七雄」超大型股公布財報揭開序幕。

據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，截至周五上午，在已公布財報的48家史坦普500指數成分股公司中，87.5%的業績超出分析師預期。當前第一季度盈利增長率為14.4%。

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