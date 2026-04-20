別整天擔心股市崩盤 通膨才是退休金大殺手 專家建議你該這麼做

退休理財專家的研究指出，通膨對退休族投資組合的傷害遠甚於股市下跌。（路透）

知名退休財務顧問班根（William Bengen）的最新研究指出，高通膨對退休族群造成的傷害，比股市崩跌更嚴重且持久。

班根曾提出「4%規則」，建議退休族每年從其投資組合中提取4%，才能確保過安穩退休生活。他日前接受巴隆周刊（Barron's）訪問表示，過去一個世紀中最糟糕的退休時機是1968年，而非經濟大蕭條的1929年。

他進一步解釋說，在華爾街 股市在1929年10月之後崩盤，到了1932年夏天道瓊工業指數暴跌了89%，直到1954年才重新突破1929年的高點。但在1968年退休者的處境更慘，遭遇了持續至1980年代初期的長期熊市，但真正的罪魁禍首是通膨，從1968年到1983年物價漲近三倍，1980年通膨率達到13.5%高峰，高通膨加上經濟疲軟形成所謂的停滯性通膨（stagflation），連帶重創了退休投資組合。

這段期間與當前情況有許多相似之處，1970年代的停滯性通膨，主要是由能源價格飆升造成，如今，伊朗戰爭使油價再次飆升，如果停火談判未能促成荷莫茲海峽長期重新開放，上漲的能源價格將滲透到整個經濟，進而推高通膨，並可能引發新一輪停滯性通膨。

為什麼通膨如此不利於投資組合？根據班根最初的研究，4%是退休族可以從股票和債券投資組合中安全提領的百分比，當然也需根據年通膨率調整，以確保其儲蓄足以維持30年的退休生活。後來，他在進一步研究並納入國際股票和小型股等其他資產類別後，將這個比率更新為4.7%。

班根說，在高通膨時期，提領的錢每年會大幅增加，連帶將損耗投資組合， 「一旦你增加了提取額，實際上就很難減少。」「應付通膨比應付熊市棘手得多。」

為了說明通膨的影響，班根建立了一個10萬美元的投資組合，其中股票佔65%、債券30%以及現金5%。他說，在大多數情況下這「幾乎是最優的」配置方式。他的研究發現，經通膨調整後的美元計價，1968年的退休者每年提取4.66%，30年後帳戶餘額將為零；相形之下，1929年的退休者每年提取相同比率的金額，30年後帳戶餘額將為10.5萬美元。

通膨在其中扮演重要角色，因為在1930年代通縮嚴重，消費者物價暴跌，投資組合中的提取額非但沒有逐年增加，反而連四年下降，原因是，即使股票的名目價值保持不變，但通縮使其實際價值上升。

相較下，1970年代的高通膨重創投資組合，致使投資人在1980和1990年代股市飆升時期沒有足夠資金分享股市的強勁反彈。班根的投資組合在24年內縮水至僅剩2萬美元，並於六年後歸零。

班根並表示，在2000年7月1日退休者建立同樣的投資組合，經通膨調整後的美元計價，目前的價值約為6.9萬美元，雖輸給1929年的投資組合，但遠優於1968年的投資組合 。

班根說，對目前的退休人士來說，真正的問題是未來30年市場的表現。但他對此持悲觀態度，「通常來說，當股價漲到這麼高時，未來的預期報酬非常有限」。

為對抗通膨，班根將6%的投資組合配置於黃金，約10%配置於抗通膨債券（TIPS），他的退休投資組合中股票只佔35%。