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美伊戰爭通膨衝擊 經濟學家警告美國後患未了

中央社／華盛頓19日電
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美伊戰爭今年2月下旬爆發以來，已在美國掀起通膨浪潮。經濟學家警告，這波物價衝擊將...
美伊戰爭今年2月下旬爆發以來，已在美國掀起通膨浪潮。經濟學家警告，這波物價衝擊將在戰爭結束後持續發酵，直到11月期中選舉前，都將對美國民眾造成沉重負擔。（歐新社）

美伊戰爭今年2月下旬爆發以來，已在美國掀起通膨浪潮。經濟學家警告，這波物價衝擊將在戰爭結束後持續發酵，直到11月期中選舉前，都將對美國民眾造成沉重負擔。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，「通膨原本正處於良好的降溫走勢，如今卻出現某種程度的逆轉…美國短期通膨預期已升高」，「即便戰爭明天結束，（對全球造成的衝擊）也不會一夕間消失」。

伊朗為報復美以轟炸行動而封閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），引發全球燃料短缺，油價應聲飆漲。作為全球基準的布蘭特原油，從衝突爆發時每桶約70美元，最高一度飆破110美元。

根據美國勞工統計局（BLS）公布的消費者物價指數（CPI），美國3月通膨率升至3.3%，創下2年來新高，油價上漲是主要推手。

IMF預估美國2026年通膨率為3.2%，高於戰前預測的2.5%；經濟合作暨發展組織（OECD）則將預測值從2.8%大幅上調至4.2%。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員蓋農（Joseph Gagnon）表示：「截至今年底，物價將明顯高於原本應有水準。」

油價帶動了第一波消費者通膨，根據美國汽車協會（AAA）統計，從衝突開始時，汽油價格每加侖2.98美元，17日已飆升至4.08美元。隨燃料成本漲勢持續，二次通膨也將逐漸反映在其他經濟領域的物價上。

對農業到運輸業等幾乎所有環節都至關重要的柴油，自戰爭爆發以來已從每加侖3.76美元漲至5.59美元，逼近2022年俄烏戰爭後，創下的5.82美元歷史高點。

許多美國民眾的生活已開始吃緊，住在美國德州休士頓的65歲賣場員工史密斯（Delores Smith）說「我們正縮減許多開支」，並稱身旁許多退休朋友都不得不重新找工作來維持生計。

美國密西根大學（University of Michigan）消費者信心指數4月因物價上漲的悲觀情緒跌至歷史低點，並顯示美國民眾預期未來1年物價將上漲4.8%，高於1個月前的3.8%。

航空燃油價格翻倍，促使航空公司調漲機票價格，氮肥成本上漲逾30%，也將在下半年波及食品雜貨價格。

地方連鎖超市執行長雷納德（Stew Leonard Jr）表示：「燃料影響食品業的每一個環節。我們以前花5000美元，就能從佛羅里達州把一車蔬果運上來，現在得花7000美元。」

對於當初以打擊通膨為競選政見的川普而言，持續性的高通膨已演變成一場政治危機，更將對共和黨今年期中選舉的選情帶來威脅。

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