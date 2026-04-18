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財報季料接力支撐美股創高 特斯拉將率科技七雄打頭陣

編譯劉忠勇／綜合外電
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中東局勢可望塵埃落定，投資人焦點轉回財報季，尤其是下周由特斯拉（Tesla）打頭...
中東局勢可望塵埃落定，投資人焦點轉回財報季，尤其是下周由特斯拉（Tesla）打頭陣的科技七雄的業績表現。（路透）

在美伊戰爭可望落幕的激勵之下，美國股市周五大漲，道瓊工業指數大漲868點，史坦普500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數再創新高。中東局勢既已塵埃落定，投資人焦點轉回財報季，尤其是下周由特斯拉（Tesla）打頭陣的科技七雄的業績表現。

史坦普 500 指數和那斯達克綜合指數周五漲幅都超過1.2%，雙雙連續三個交易日創新高，周線分別上漲4.5%和6.8%，且已連三周上漲。費城半導體指數周五大漲2.4%，和那斯達克均是連13日上漲，台積電ADR也大漲2%。一周下來，費半大漲7.5%，台積電ADR則在原地踏步。

根據道瓊市場數據顯示，輝達（Nvidia）、特斯拉、微軟在內「科技七巨頭」最近八個交易日市值增加 2.5 兆美元。特斯拉將在下周三率科技七雄之先公布財報。

RSM 首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joseph Brusuelas）說：「市場整周反映的是戰爭落幕。華府和德黑蘭當局已經找下台階，這無疑提振了今天的盤勢。」

不過，美國總統川普表示，在達成協議之前，海上封鎖仍將全面維持並持續有效。川普就雙方協議發文說：「不論以任何方式、形式或樣態，都不會涉及金錢交易。」

國際油價大幅回落，布蘭特原油期貨周五大跌 9.1%，至每桶 90.38 美元。美國原油指標西德州中級原油（WTI）則暴跌 11%，至每桶 83.85 美元。

企業第1季財報季表現出色，也為近日的股市漲勢增添動能。目前為止，史坦普500指數已發布財報的32家公司中 78%的業績優於預期。

Federated Hermes 首席市場策略師兼投資總監奧蘭多（Phil Orlando）說：「股價先前跌幅非常大，但獲利預測卻持續上修，且第1季財報季一開始表現又如此強勁。投資人正設法追趕進度，導致股市強勁反彈。」

EFG 資產管理公司副投資長莫瑞（Daniel Murray）說：「現在中東局勢看來塵埃落定，市場注意力將再次回到基本面，特別是財報季才剛開始，獲利表現將成為焦點。」

Piper Sandler首席市場技術分析師強森（Craig Johnson）則提醒：「股市在 12 天內從超賣迅速轉為超買，掩蓋了脆弱的總經現實，特別是考慮到原油價格持續維持在每桶 90 美元以上的威脅。」

除特斯拉外，其他在下周公布財報的公司，還包括半導體大廠英特爾（Intel）和德州儀器。

下周投資人除了在周二美伊停火協議到期前仍留意和平協議的進展外，也將關注川普提名的聯準會主席人選華許在參院的任命聽證會。

BMO資本市場美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）說，華許的發言可能指明他是否打算施壓Fed同僚今年內調降利率。

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