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挑戰輝達「推論運算」霸權 AI晶片新創Cerebras捲土重來申請IPO

編譯劉忠勇／即時報導
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Cerebras原定於去年上市，但在完成約10億美元的新一輪籌資後不久，去年10...
Cerebras原定於去年上市，但在完成約10億美元的新一輪籌資後不久，去年10 月取消IPO計畫。（路透）

AI晶片新創公司Cerebras Systems 17日正式提交首次公開發行股票（IPO）申請文件。這家IC設計公司六個月前撤銷IPO計畫，如今捲土重來，募資規模可能約在20億美元。

Cerebras發言人表示，IPO訂在5月中旬，但未說明將出售多少股數或發行價格。

這家公司設計名為「晶圓級引擎」（Wafer-Scale Engine）晶片，由台積電代工。原定於去年上市，但在完成約10億美元的新一輪籌資後不久，去年10 月取消IPO計畫。

Cerebras向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，該公司去年營收為5.1億美元，淨利為8790萬美元；相較之下，前一年營收為2.9億美元，淨損則達4.85億美元。彭博3月引述知情人士報導，Cerebras已祕密提交IPO申請，募資規模約達20億美元。

文件也顯示，該公司2025年毛利率為39%，低於前一年的42%。Cerebras預料，受到給予客戶的認股權證影響，以及資料中心成本轉嫁安排等因素，初期毛利率較低。

華爾街日報報導，Cerebras今年1月和Open達成價值超過100億美元的協議，將利用Cerebras的處理器向OpenAI 提供750千瓩（MW）的算力。上個月，亞馬遜雲端運算服務（AWS）也簽署協議，旗下資料中心將使用Cerebras的晶片。

Cerebras執行長費爾德曼（Andrew Feldman）曾表示，Cerebras硬體執行AI模型的速度遠高於Nvidia（輝達，又名英偉達）。該公司也營運自家的資料中心。

申報文件也顯示，Cerebras一直依賴阿布達比AI公司G42的業務；G42去年貢獻24%的營收，低於前一年的85%。這段合作關係曾引發美國外國投資委員會（CFIUS）的審查。在目前的申報文件中，G42並未列為持股5%以上的股東。

AI發展正轉向所謂的「推論運算」（inference computing），推論是指讓AI模型回應使用者查詢所需的運算類型。相較於訓練模型所需的規格，推論需要不同的硬體配置，包括更多高頻寬記憶體空間。

近幾個月來，代理型AI激增，導致運算需求遠遠超過供給。像Cerebras這樣的公司開發能讓AI業者以最快速度生成「符元」（token，運算輸出的最基本單位）並降低成本的晶片。

輝達上個月宣布，將提供一套新的客製化推論處理系統，其中整合了Cerebras競爭對手Groq所設計的晶片。輝達去年支付200億美元取得Groq的技術授權，並聘用了該公司大部分的管理團隊。

輝達 台積電

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