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分散對Nvidia依賴？OpenAI傳將砸200億美元 採AI新創Cerebras晶片

編譯葉亭均／即時報導
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ChatGPT開發商OpenAI傳出與加州AI晶片新創公司Cerebras達成新...
ChatGPT開發商OpenAI傳出與加州AI晶片新創公司Cerebras達成新的合作協議。（美聯社）

ChatGPT開發商OpenAI傳出已同意在未來三年向加州AI晶片新創公司Cerebras支付逾200億美元，以使用由該公司晶片所驅動的伺服器。這項協議還可能讓OpenAI取得Cerebras的股權。

根據路透，科技新聞網站The Information引述消息人士報導，Cerebras最快可能在17日公布這項與OpenAI合作的細節。

路透無法獨立核實該報導。OpenAI未回應置評請求，而Cerebras則拒絕置評。

The Information的報導指出，根據協議，OpenAI將獲得可購買Cerebras少數股權的認股權證，且隨著支出增加，其持股比率可能進一步提高。OpenAI也同意提供約10億美元資金，協助Cerebras建設用於運作自家AI產品的資料中心。

報導說，OpenAI未來三年的總支出可能達到300億美元，這可能轉換為代表多達約10%的Cerebras持股認股權證。

此時正值OpenAI試圖在AI競賽中拉開差距，並滿足日益成長的需求。今年1月，OpenAI已同意在三年內向Cerebras採購多達750千瓩（MW）算力，交易價值超過100億美元。

最新承諾的逾200億美元支出規模，是OpenAI先前與Cerebras協議的兩倍。

路透指出，這筆交易凸顯出產業對算力的需求持續攀升，尤其是用於「推論」領域的算力。

由於Cerebras努力推動上市計畫、目標在今年第2季掛牌，最新與OpenAI的合作將是一大助力。Cerebras總部位於加州陽光谷（Sunnyvale），公司估值近期為231億美元。報導指出，Cerebras也計劃下個月進行募資，目標籌資30億美元，使公司估值達到約350億美元。

Cerebras成立於2015年，以其晶圓級引擎晶片知名，並與Nvidia輝達(另稱英偉達)等AI晶片製造商競爭。OpenAI執行長奧特曼也是Cerebras的早期投資人之一。

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