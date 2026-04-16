我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

京都男童棄屍案／繼父認了「是我做的」供稱一時衝動掐脖殺兒

月薪5000都難找 照護華人長者 男護工超少

Netflix本季財測失利 共同創辦人哈斯汀將離職

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Netflix本季財測不如市場預期。 (路透)
Netflix本季財測不如市場預期。 (路透)

影音串流巨人Netflix周四（16日）公布的第2季財測不如分析師預期，股價在盤後大跌逾9.5%。

Netflix預估本季（第2季）每股盈餘為0.78美元，低於華爾街預期的0.84美元；營收財測也偏疲弱，估計為125.7億美元，而彭博彙整的市場預期值為126.4億美元。

Netflix上季的營收和獲利則是都優於預期。今年第1季營收成長16%至123億美元，優於市場預期的122億美元。每股盈餘1.23美元，預期為0.76美元。

發布財報的同時，Netflix公告，共同創辦人兼董事長哈斯汀（Reed Hastings）將在6月年度股東大會上辭去職務，結束29年來在Netflix的職涯，轉而投入慈善事業與個人興趣。

周四的財報是Netflix自2月退出華納兄弟探索（WBD）控制權爭奪戰以來，首次公布財報。派拉蒙天舞（Paramount Skydance）後來以1,100億美元的出價勝出。

共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在投資人電話會議中表示，這次競購過程讓公司學到「許多關於交易執行的經驗」。他說，併購仍是實現營運目標的工具之一，但退出華納競購，顯示公司在決策上將維持高度紀律。

Netflix上季每股盈餘達1.23美元，遠優於預期的0.76美元，部分原因是拿到了退出競購的28億美元「分手費」。

華爾街目前關注Netflix是否能持續提升用戶黏著度。公司管理階層表示，今年第1季各地區的客戶留存率均有所改善。Netflix在3月調漲訂閱價格，將無廣告標準方案每月費用提高2美元，達到20美元。

Gerber Kawasaki財富與投資管理公司執行長Ross Gerber對彭博電視表示，Netflix第1季的財報數字已經很好，「但市場期待更好。他們沒有上調全年財測，這是投資人原本希望看到的」。

薩蘭多斯與另一位共同執行長皮特斯（Greg Peters）試圖安撫投資人，提出三大重點策略：提供更多優質內容、導入新技術，以及提升會員變現能力。他們說，公司計劃今年增加在內容方面的支出，這也是本季獲利財測不如預期的主要原因之一。

薩蘭多斯表示，Netflix將在全球擴大體育內容布局，另外，本月稍晚將推出更新版行動應用體驗，同時準備持續投資於遊戲與Podcast等新業務。

關於哈斯汀卸任，彭博新聞指出，這象徵了串流產業一個時代的結束。65歲的哈斯汀提供Netflix創始資金，當時公司仍從事DVD郵寄出租服務。他在1999年出任執行長，帶領公司的長路上，擊敗Blockbuster，並推動轉型為串流平台。

Netflix的串流服務如今拓展至全球190多個市場，擊敗好萊塢傳統影業，成為全球最具價值的娛樂公司之一。哈斯汀2023年1月卸任執行長，由薩蘭多斯和皮特斯兩人接任共同執行長。

薩蘭多斯周四特別強調，哈斯汀離任與華納競購無關，哈斯汀其實是併購華納的重要支持者，董事會也一致支持。

華爾街 Netflix

上一則

2026史丹佛AI報告 美稱霸算力、台積電掌握製造

下一則

特斯拉Terafab搶招聘台灣工程師 開9大職缺 點名2奈米、CoWoS人才

延伸閱讀

華爾街3大銀行首季財報亮眼 小摩淨利上揚13%史上次佳

華爾街3大銀行首季財報亮眼 小摩淨利上揚13%史上次佳
史指、那指續創新高 中東和平曙光點燃樂觀情緒

史指、那指續創新高 中東和平曙光點燃樂觀情緒
艾司摩爾上修全年營收財測 AI支出激增帶動半導體設備需求

艾司摩爾上修全年營收財測 AI支出激增帶動半導體設備需求
Netflix漲價違法 義大利法院勒令退費 最高可退500歐元

Netflix漲價違法 義大利法院勒令退費 最高可退500歐元

熱門新聞

對中國投資者而言，曾經備受投資者青睞的美元理財「高息神話」正逐漸褪色。路透

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

2026-04-11 12:10
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。（美聯社）

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

2026-04-11 08:12
美國總統川普11日呼籲各國快來買美國的高品質原油。（美聯社）

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

2026-04-11 08:15
圖為蘋果iPhone 17 Pro。(美聯社)

傳iPhone 18 Pro價格「凍漲」 但果粉得接受一件事

2026-04-15 09:13
特斯拉執行長馬斯克發文稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。(路透)

馬斯克宣布AI5晶片投片 發文要謝台積電卻鬧了烏龍

2026-04-15 22:06
大摩指出，黃金在伊朗戰後表現不佳，鋁有望脫穎而出。路透

大摩：投資人質疑黃金避險地位「這種」金屬有望脫穎而出

2026-04-10 10:46

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機