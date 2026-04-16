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美員工運用AI比率 衝上50% 多數認為有助提振生產力

編譯陳律安／綜合報導
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根據蓋洛普（Gallup）的最新調查，半數美國員工在工作時運用人工智慧（AI）工具，比率首度升抵50%大關，更有65%有用AI的受訪者認為，使用AI有助於提振生產力。然而，擔憂被AI搶走飯碗者，也同步增加。

蓋洛普在2月4日–19日調查23717名美國員工，在今年第1季使用AI者升抵50%，季增4%，占比更比2023年第2季的21%大幅躍升。

上季每天使用AI者升至創紀錄的13%，若加上每周使用數次者，比率則攀抵28%。

在使用AI的群體中，65%認為使用這項工具對提高生產力有正面助益，16%認為有高度正面助益。

這並非偶然。各大產業正擴大使用AI，相關領域的科技巨頭正重金投資AI，例如Google母公司字母今年的AI支出將倍增至1800億美元。

不過，美國國家經濟研究局（NBER）的調查顯示，80%運用AI的企業認為，使用這類工具無助於提高生產力或削減勞工成本，但AI浪潮仍無減速跡象。

即使企業提供AI工具，也不保證員工會使用。蓋洛普的調查顯示，約半數美國員工每年僅使用一次AI，或從不使用。

在這些不用AI者中，46%表示偏好現行的工作方式，約四成說，他們出於道德理由反對AI，擔心資料隱私問題，或不相信AI對工作有幫助。

約25%未使用AI者說，他們曾使用過，但並未帶來助益，約20%說尚未準備好有效運用AI。

相較於服務業，AI工具對管理職、醫療照護、科技業員工更有幫助；約60%這些領域的從業者說，AI對提高生產力至少有些幫助，服務業持相同意見者僅45%。

然而，「非常」或「有些」擔心在未來五年內，被AI、自動化或機器人搶走飯碗者，也從2025年的15%提高至18%。在採行AI企業工作的受訪者，更加擔心未來

工作不保，至少「有些」的擔心比率達23%。

調查也進一步證實，迄今為止，AI仍持續快速發展，導致大大小小的企業窮於因應其成長與導入。

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