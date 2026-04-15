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超愛火鍋...黃仁勳現身灣區海底撈 與網友合影還送簽名

記者林宸誼／即時報導
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多位網友16日在社交平台發帖稱，在灣區一家海底撈門店偶遇輝達執行長黃仁勳。黃仁勳...
多位網友16日在社交平台發帖稱，在灣區一家海底撈門店偶遇輝達執行長黃仁勳。黃仁勳在店內與網友合影，並為幸運網友提供了親筆簽名的大貓熊玩偶。（快科技）

多位網友16日在社交平台發帖稱，在灣區一家海底撈門市偶遇輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。黃仁勳在店內與網友合影，並為幸運網友提供了親筆簽名的大貓熊玩偶。

陸媒快科技報導，從現場分享來看，黃仁勳在店內與網友親切合影，表現十分接地氣，還有幸運網友拿到了他親筆簽名的海底撈貓熊玩偶。相關照片曝光後，不少網友調侃稱：「老黃是真喜歡吃火鍋啊」、「他咋一直在吃火鍋」。

從過往公開行程來看，火鍋確實是這位AI教父最愛的美食之一。早在2024年，黃仁勳就曾現身美國海底撈門市，並在現場現學現賣，跟著海底撈小哥跳起了甩麵舞。

2025年10月，黃仁勳打卡灣區1家成都火鍋店，並與現場顧客合影；2025年11月，黃仁勳到訪台灣，參訪台積電晶圓十八廠，視察3奈米產線情況。行程空檔還與台積電董事長魏哲家一同打卡當地牛肉火鍋店，席間一邊用餐一邊向圍觀人群展示牛肉，甚至還歪頭賣萌。

2026年1月，黃仁勳開啟今年首次大陸行，出席輝達年會，行程同樣不乏美食元素。1月27日，他現身深圳福田CBD，與好友一起品嘗潮汕牛肉火鍋，並誇讚「深圳的牛肉很新鮮，很好吃」。

輝達 灣區 黃仁勳

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