葉倫預估Fed今年可能降息一次 暗諷川普在說「香蕉共和國」的話

美國前財長與聯準會（Fed）前主席葉倫認預期，Fed今年可能降息一次，並批評美國總統川普屢次施壓Fed為減少政府債務成本而降息，是「香蕉共和國」才會聽到的言論。（路透）

美國前財長與聯準會 （Fed）前主席葉倫認為，儘管伊朗戰爭帶來的供應震撼加重通膨壓力，但Fed今年仍可能降息一次。她也批評，美國總統川普 屢次施壓Fed為減少政府債務成本而降息，是「香蕉共和國」才會聽到的言論。

葉倫15日在香港 的滙豐全球投資高峰會上表示，伊朗戰爭「確實是廣泛的供應震撼」，涵蓋汽油價格、液化天然氣（LNG）、化肥、糧食、船運成本及半導體等，雖然目前無法排除升息的必要性，但長期通膨預期顯示升息情境目前不太可能成真。

她表示，「短期通膨預期小幅上升，但他們（Fed官員）非常謹慎關注所有這些情勢，我認為他們抱持開放思維」。

她說，「如果我必須提出想法，假如我是要做出預測的下次聯邦公開操作市場委員會（FOMC）會議一員，我想我的猜測會是今年稍後可能會有一次降息」，「我認為這是完全有可能的，也是主要情境，不過，哇，很多事情都有可能」。Fed 3月維持基準利率區間在3.50%-3.75%，多數官員預期今年將至少降息一次。

葉倫在談及白宮持續對Fed政治施壓時表示，川普為降低美國債務成本而積極施壓降息，是「香蕉共和國」的言論，「我們多常聽到一個已開發國家的總統表達出應該以降低償息成本（為考量）來設定利率」？「這種言論只有在香蕉共和國才會聽到」，為了政府預算而管理利率，已在這些國家導致「惡性通膨」。「香蕉共和國」常被用來形容治理結構薄弱、資源由政府或極少數上層階級掌控的人治國家。

她說，川普已「尋找所有可能管道」，「迫使Fed依他的意願行事」，「我之前從未見過Fed面臨這種程度的威脅」。

她也預測，川普提名的Fed主席人選華許，若在FOMC會議主張人工智慧（AI）提振生產力，是降息的合理理由，將難以在同僚之間建立「可信度」。華許已用當前的總經情勢和1990年代的環境相比，當時時任Fed主席葛林斯班押注新興的資訊科技（IT）部門提高生產力，因而維持利率不變。

但葉倫表示，葛林斯班「以異於許多經濟學家觀察的方式檢視證據，但我認為他的經濟專業在FOMC非常受敬重，人們會非常敬重地聆聽他說的話，並且認真對待」，「我不認為華許擁有那種程度的可信度」。葉倫1994-1997年為Fed理事，參與當時的決策討論，並在2014-2018年擔任Fed主席，2021-2025年擔任美國財長。

她也懷疑AI驅動生產力成長、將立即抑制美國通膨的主張，「我真的認為FOMC短期不會接受這一點。首先，因為證據不明確」，「其次，因為我們都能看到投資支出和消費者支出激增，我們的投資組合也（受惠於）股價上漲，我們真的沒看到太多通縮衝擊」。

同時，葉倫也說，美中貿易和投資關係深厚，對雙方都有益，「這是我們應該維護、應當珍視的事物，而且坦白講，其中絕大部分都沒有爭議，因此我們要確保維護這種關係，使其蓬勃發展」，「換句話說，我不希望看到美國與中國脫鉤」。