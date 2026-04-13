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比石油還缺 算力趕不上AI淘金潮 企業人工智慧發展受限

編譯劉忠勇／綜合外電
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熱門聊天機器人Claude 和編寫程式軟體 Claude Code 的開發商 Anthropic，近日頻繁為當機所苦。（路透）

人工智慧（AI）淘金潮正加速耗盡開發者不可或缺的資源：運算能力。

算力吃緊讓重度使用者恐慌，且導致企業被迫撤回產品，也出現穩定性的問題。這些狀況對AI熱潮而言是一大警訊，因為就在大家已經習慣靠 AI 來提升工作效率時，算力不足會讓這些超強工具變得很難用，發揮不了原本該有的實力。

洛杉磯工程師兼科技投資人普拉迪安（Ben Pouladian）說：「大家都在談論石油，但我認為世界現在最缺的詞元（tokens）」。在 AI 領域，「token」是用來衡量執行任務耗費多少運算資源的單位。

用於訓練並執行 AI 模型的圖形處理器（GPU），每小時租賃價格自去年秋季以來大幅上漲。熱門聊天機器人Claude 和編寫程式軟體 Claude Code 的開發商 Anthropic，近日頻繁為當機所苦。該公司已開始在尖峰時段對使用者的運算供應進行用量管制，但這項措施卻引發客戶抱怨，認為太快就達到使用上限。

華爾街日報報導指出，OpenAI 撤回 Sora 影片生成應用程式，部分原因就是為了騰出運算資源，以支援代號為「Spud」的新型 AI 模型所驅動的程式設計和企業級產品。

OpenAI 上周向投資人表示，該公司致力大幅增加算力，已掌握超越 Anthropic的關鍵優勢。

彭博報導，OpenAI 在一份給投資人的照會中說：「這差距關係重大，因為算力現在已成為產品發展的限制因素。」

OpenAI 在這這份文字中引用了 Stratechery 部落格作者、分析師湯普森（Ben Thompson）的報告，他說算力受限可能影響了 Anthropic 決定僅向特定合作夥伴限量開放 Mythos 模型的決策。

OpenAI 表示，2025年可用的算力為 1.9 百萬瓩（GW），是前一年的三倍，並預計明年容量將達到兩位數，並在 2030 年達到約 30 GW。相較之下，OpenAI 估計 Anthropic 去年底算力為 1.4 GW，明年則將介於 7 至 8 吉瓦之間。

主要由軟體企業用戶使用的 OpenAI API 平台，token 使用量已從 10 月的每分鐘 60 億個，激增至 3 月下旬每分鐘 150 億個。

去年年底，AI 雲端公司 CoreWeave 將價格調漲了 20% 以上，並開始要求小型客戶簽下至少三年的長約，而先前的要求僅為一年。

根據 Ornn 運算價格指數（Ornn Compute Price Index）顯示，租賃輝達（Nvidia）最先進 Blackwell 系列晶片的一小時費用為 4.08 美元，較兩個月前的 2.75 美元上漲了 48%。

2月中旬以來，Anthropic 旗下各系統當機已成家常便飯，部分企業客戶不得不轉向其他 AI 模型廠商。

人工智慧 石油 OpenAI

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