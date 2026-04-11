我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

曼達尼住房政策 租客房東評價兩極

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。（美聯社）
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。（美聯社）

CNBC財經節目主持人克雷默（Jim Cramer）在討論伊朗戰爭影響時，點名的個股中包含了台積電，當觀眾來電詢問他對台積電的看法，以及是否該進場時，他回答：「聽著，我很喜歡台積電，但我必須跟你說，我會建議你買輝達（Nvidia）。輝達已大幅下挫，突然變得不受青睞，這正是你該進場的時機。」

克雷默也在1月27日的節目中，提到台積電並表示：「我認為這個產業還有很多利多。兩周前，台積電這家全球最大半導體製造商，公布了大幅優於預期的季度業績。更重要的是，管理層表示需求非常火熱。他們計劃大舉投資擴充產能。今年預估的資本支出將達520億至560億美元，較去年成長27%–37%。而華爾街原本預期不到450億美元。

「當被問到這樣的投資是否足以解決晶片短缺問題時，台積電管理層明確回答：不夠，預期供需要到2028或2029年才會恢復平衡。因此，未來幾年他們計劃持續維持高資本支出。」

克雷默表示，這對半導體設備製造商來說，再次帶來重大利多。

輝達 台積電

上一則

加州開徵新稅嚇跑一票億萬富豪 黃仁勳1理由籲留居加州

下一則

大量油輪正湧向美國 川普高喊：全球最優原油、來就能裝走

延伸閱讀

貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出

貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出
費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信
波灣局勢詭譎之際費半已連兩日刷歷史新高 Nvidia也悄悄連七日漲

波灣局勢詭譎之際費半已連兩日刷歷史新高 Nvidia也悄悄連七日漲
美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1,300點 台積ADR飆6%

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1,300點 台積ADR飆6%

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
英特爾先進晶片封裝事業正快速成長。路透

英特爾大力衝刺先進封裝 傳已和這兩家科技大咖洽談

2026-04-06 11:55
中國江蘇省台州市一處養豬場負責人高秦山1月15日在豬舍內餵食黑豬。（路透）

中美角力燒向飼料 中國把黃豆當國安問題 發酵飼料加速去美依賴

2026-04-08 06:30
圖為三星GDDR7。（路透）

中DRAM龍頭力推一計畫 韓媒示警：記憶體超級周期晴轉陰

2026-04-05 07:20

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭

他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭
7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄