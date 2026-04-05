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川普揚言對伊朗擴大動武 美股期指和金價走跌 布蘭特突破111美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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伊朗半官方的法斯通訊社引述荷莫茲海峽航運的最新數據報導，在過去 24 小時內，共...
伊朗半官方的法斯通訊社引述荷莫茲海峽航運的最新數據報導，在過去 24 小時內，共有 15 艘船隻在取得伊朗許可後通過海峽。（路透）

美國總統川普警告可能對伊朗擴大動武後，投資人憂心將加劇能源價格衝擊並顛覆全球經濟前景，美國期指周一開盤下跌，原油價格走高。

史坦普 500 指數期貨合約周一開盤後下跌 0.4%。布蘭特原油期貨上漲 2.3%，至每桶 111.48 美元，西德州中級原油（WTI）期貨逼近115美元。金價繼上個交易日下跌1.7%後，再跌1.3%；截至新加坡時間清晨 6:14，黃金現貨價格下跌 1%，至每英兩4,630.08 美元；白銀下跌 1.4%，至 72.04 美元。

川普在周日凌晨再度放話，揚言若通過荷莫茲海峽的關鍵能源航道持續封閉，他將攻擊伊朗的基礎設施。隨後他又發布另一條訊息：「周二，美東時間晚上 8:00！」但未進一步說明。

伊朗半官方的法斯通訊社引述荷莫茲海峽航運的最新數據報導，在過去 24 小時內，共有 15 艘船隻在取得伊朗許可後通過海峽。法斯通訊社指出，通過該海峽的船隻流量仍比美國與以色列開始攻擊伊朗前低了約 90%。德黑蘭仍拒絕川普的最後通牒，並持續攻擊波斯灣鄰國的能源基礎設施。

川普發表上述言論之際，OPEC+ 也警告中東能源資產受損對石油供應的影響，即使在衝突結束後仍會繼續拉長。由於波斯灣地區內攻擊事件持續爆發，目前幾乎沒有看到達成停火的跡象，導致關鍵油價持續維持在每桶 100 美元以上的歷史高峰。

瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）策略師 Homin Lee 說：「對投資人而言，預測市場走勢仍是極大挑戰。投資人的焦點將完全集中在波斯灣兩岸的軍事行動，以及經過這些攻擊後，荷莫茲海峽的船隻通行狀況是否能進一步改善。」

戰爭帶來的連鎖反應威脅到經濟成長，並推升原本就已高漲的通膨，使經濟前景加速轉為黯淡，也干擾了市場對聯準會（Fed）今年內是否會恢復降息的押注。市場注意力仍牢牢鎖定在能源價格與荷莫茲海峽的封鎖狀況。

本周對投資人而言將是關鍵的一周，美國通膨報告將於周五公布。調查經濟學家意見發現，美國零售汽油價格每加侖約 1 美元的漲幅，可能推升 3 月消費者物價指數（CPI）上漲 1%，創下2022 年後疫情通膨飆升以來之最。

史坦普 500 指數上周創下今年以來表現最好的一周，漲幅達 3.4%，主因是空頭回補以及市場原本猜測川普準備結束美軍的行動。這波反彈也拉近和 1 月創下的歷史高峰，兩者差距僅 5.7%。

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