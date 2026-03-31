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首度開放散戶參與 OpenAI創史上最大私募案籌得1220億元

編譯葉亭均／綜合外電
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OpenAI已完成新一輪融資交易，向投資者籌得1,220億美元。(路透)
OpenAI已完成新一輪融資交易，向投資者籌得1,220億美元。(路透)

OpenAI已完成新一輪融資交易，向投資者籌得1,220億美元，其中包含首度向散戶投資人籌得逾30億美元，並且使公司估值達到8,520億美元。這不但是OpenAI迄今規模最大一輪融資，也創下企業史上私募融資紀錄，將有助於支應在晶片、資料中心與人才方面的高昂支出。

這一輪融資歷時數月，主要資金來自三家大型科技公司，包括亞馬遜同意投資500億美元，輝達和軟銀集團分別投資300億美元。其中，亞馬遜投資額中的350億美元，先決條件為「OpenAI上市」或達成「通用人工智慧（AGI）技術里程碑」。

此次融資另一大亮點在於，OpenAI首度向散戶募資，透過三家銀行以及由知名基金經理人伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資管理的多檔ETF，向散戶投資人籌得逾30億美元。

OpenAI把開放散戶參與融資，定位為「讓更多人有機會分享OpenAI與AI時代經濟成長成果」的一種方式。

OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）表示，這輪融資是相關銀行完成過的最大規模私募案，「甚至讓有史以來規模最大的首次公開發行股票（IPO）也相形見絀」。她表示，在公開市場面臨包括伊朗戰爭在內的不確定性之際，這筆交易目的在為公司提供「極大的靈活性」，以投資於算力資源和AI發展路線。

根據英國金融時報引述知情人士說法報導，未來12個月內，預期出現的大型上市案中，散戶投資人將扮演重要角色，包括可能占SpaceX上市流通股的多達30%，並參與OpenAI與Anthropic的IPO。

OpenAI先前曾表示，未來數年將投入超過1.4兆美元建設實體基礎設施，以支援AI軟體發展。為籌措資金，OpenAI與競爭同業Anthropic都吸引了相似的創投基金與科技企業投資，包括雲端與晶片供應商如亞馬遜與輝達。然而，這種複雜的合作網絡也引發外界擔憂，一旦AI技術未達市場的高度期待，可能帶來連鎖影響。

OpenAI與競爭同業Anthropic都預料最快今年上市，藉此籌措更多資金。佛萊爾表示，OpenAI需要「具備成為上市公司的能力」，而且IPO對企業而言，是一個能建立信任的重要時刻，但她未透露具體上市計畫。

OpenAI周二表示，目前每月產生20億美元營收。除了針對一般消費者的產品之外，企業客戶需求也快速成長，目前來自企業的營收占比達40%，預期年底將提高至50%。

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