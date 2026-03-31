我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多貝果保存有秘訣 順手抓這幾款佐料是絕配

美軍6000兵力增援中東 赫塞斯：已備好15種地面行動

甲骨文爆裁員數千人 凸顯AI投資燒錢太兇

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
甲骨文傳出已啟動大規模裁員。(美聯社)
甲骨文傳出已啟動大規模裁員。(美聯社)

甲骨文（Oracle）在3月31日開始大幅裁員，已告知員工該公司將裁撤數千個職位，值此之際，甲骨文持續為建設AI基礎設施投入龐大資本，導致股價已大幅下跌。

根據Business Insider、CNBC與華爾街日報等媒體引述知情人士、員工說法的報導，甲骨文裁員消息獲得確認，這家雲端運算與資料庫公司正在各業務部門裁撤職位。在社群媒體上，自稱位於美國與印度的甲骨文員工表示，他們的職位已被取消。

由於市場對生成式人工智慧模型帶來的競爭風險感到恐慌，甲骨文的核心業務正承受壓力；同時，投資人也對公司為AI投資而增加的債務規模，以及逐漸減少的現金流感到擔憂。

目前裁員的完整規模尚不明朗，但有員工指出，內部數據顯示，目前裁撤人數已達數千人。投資銀行TD Cowen的分析師今年稍早預測，甲骨文可能裁撤多達3萬名員工，並出售部分資產，以籌措AI基礎建設資金。

截至5月底，甲骨文全球員工人數約為16.2萬人。

甲骨文發言人拒絕對此發表評論。

裁員消息傳出後，甲骨文股價在31日大漲6%。裁員可能被市場視為AI提升效率的正面訊號。這些人力縮減也可能是成本控制策略的一部分，以抵銷公司在其他領域投入大量AI資金所帶來的壓力。甲骨文股價今年以來已下跌25%，受到整體軟體股拋售，以及市場對公司轉型為AI雲端運算業務的疑慮影響。

投資人擔心，甲骨文傳統的資料庫業務可能會被以AI為核心的競爭對手顛覆，此外，甲骨文為OpenAI等大型客戶建設資料中心，可能導致商業模式的獲利能力下降。由於大幅投資AI計畫，甲骨文在2025會計年度的自由現金流已轉為負值。

在公司最近一次於3月舉行的財報會議中，甲骨文共同執行長西西利亞（Mike Sicilia）反駁軟體業務將被顛覆的說法，表示公司正迅速採用AI程式撰寫工具，以提升工程師生產力，讓更小型的團隊也能更快交付解決方案。

另一方面，甲骨文近期在監管文件中指出，本會計年度的整頓成本將比先前預估多出5億美元，顯示其裁員計畫可能加速。

上一則

巴菲特憂銀行體系「劇院失火」恐慌重演 示警伊朗核武將引發災難

下一則

首度開放散戶參與 OpenAI創史上最大私募案籌得1220億元

延伸閱讀

中東戰爭與AI前景疑慮拖累 Nvidia本益比降至7年低

中東戰爭與AI前景疑慮拖累 Nvidia本益比降至7年低
伊戰殃及海灣國家 恐自美國撤資？

伊戰殃及海灣國家 恐自美國撤資？
科技業投資AI Meta再裁員數百人

科技業投資AI Meta再裁員數百人
彌補AI投資龐大支出 路透：Meta裁員數百人

彌補AI投資龐大支出 路透：Meta裁員數百人

熱門新聞

台灣汽油價格低於全球許多主要國家。本報系資料照

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

2026-03-28 12:30
伊朗總統裴澤斯基安檔案照。(新華社)

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

2026-03-31 13:46
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者，若是需求萎縮與物價下跌形成惡性循環，終將把經濟推落衰退。（路透）

伊朗戰爭只會重燃美國通膨？專家：通縮後果更恐怖「上回是金融海嘯」

2026-03-27 07:10
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20
美國總統川普31日在自家社群平台發文說，若因荷莫茲海峽問題而無法取得航空燃油，要麼向美國買，不然就是去荷莫茲海峽。（美聯社）

無法取得航空燃油？川普提2建議：可和美國買 或鼓起勇氣去荷莫茲海峽

2026-03-31 08:10
到目前為止，美國經濟與企業基本面仍穩健，可望繼續支撐股市。（路透）

中東戰爭將進入第五周 未來一周美股要觀察三大變數

2026-03-29 07:10

超人氣

更多 >
密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺
川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」
伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點
毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司
不只軍工院士遭除名 余茂春：中頂尖科學家接連離奇死亡

不只軍工院士遭除名 余茂春：中頂尖科學家接連離奇死亡