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伊朗現止戰曙光 美股創2026年來最佳單日漲勢 費半狂飆6.3%

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國股市周二在第1季最後一個交易日上演報復性反彈，三大指數均創下 2026 年以...
美國股市周二在第1季最後一個交易日上演報復性反彈，三大指數均創下 2026 年以來最佳單日表現。（路透）

美國股市周二在第1季最後一個交易日上演報復性反彈，三大指數均創下 2026 年以來最佳單日表現。總統川普暗示願意結束戰爭，且伊朗方面也表達了結束衝突的意願。受此激勵，油價由高位回落，資金大舉湧入科技股和航空股，費城半導體指數更飆漲逾 6%。

道瓊工業指數大漲 1,125 點，漲幅 2.5%，收 46,341.51 點。史坦普 500 指數上漲 184.80 點，漲幅 2.9%，收 6,528.52 點。那斯達克綜合指數大漲 795.80 點，漲幅 3.8%，收 21,590.63 點。

費城半導體指數狂飆 6.3%，創下近一年來最強單日漲幅。台積電ADR大漲6.8%。

輝達（NVIDIA）在經歷近日獲利回吐賣壓後強勁反彈，收盤上漲 5.6%。據報導，輝達將向邁威爾（Marvell）投資 20 億美元，共同研發新世代「矽光子」技術，以提升資料中心傳輸效率。受此高額投資計畫激勵，邁威爾股價大漲 12.0%。

川普表示，即使荷莫茲海峽未完全重開，也願意結束軍事行動；而伊朗總統佩澤希齊揚也透露結束戰爭的意願。川普向媒體表示，美國「不會在那裡待太久」，並預期美國撤離後水道將「自動」開放。

儘管周二勁揚，但 2026 第1季對投資人而言仍然慘淡。史坦普 500 第1季下跌 4.6%，抹去過去七個月漲幅。那斯達克綜合指數下挫 7.1%，道瓊滑落 3.6%。

能源類股第1季獨漲，單季大漲 37%，創下有紀錄以來最佳單季表現。

AI 雲端服務商 CoreWeave宣布獲得高達 85 億美元的貸款，用於擴展其人工智慧基礎設施。這筆資金挹注大幅提振市場對其營運擴張的信心，激勵股價收盤飆升 12.0%。

受中東戰雲現止戰曙光影響，風險偏好回升帶動通訊服務股領漲。Meta暴漲 6.7%，Alphabet也強彈 5.1%，大型科技股的集體發威是推升那斯達克創下 2026 年最佳單日表現的核心動力。

食品巨人McCormick收跌 6.1%。聯合利華（Unilever）同意將食品業務和McCormick合併，雖然擴大了營運規模，但投資人對後續龐大的整合成本和財務壓力感到憂心，導致股價承壓。

隨著美、伊談判釋放和解訊號，原油價格從多年高位回落，導致今年以來表現最強勁的能源股出現獲利回吐，收盤下跌 1.2%。儘管如此，能源股 3 月累計仍有 10% 的漲幅，依然是本月表現最亮眼的族群。

▼收聽一洲焦點Podcast：

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