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鮑爾、威廉斯強調觀望 市場重新押注Fed今年會降息 美債殖利率重挫

編譯劉忠勇／綜合外電
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鮑爾在哈佛大學表示Fed對供應衝擊無能為力後，公債擴大漲勢。（美聯社）
鮑爾在哈佛大學表示Fed對供應衝擊無能為力後，公債擴大漲勢。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾周一表示，長期通膨預期似乎仍受控制，央行評估美以對伊朗動武的影響之際，將密切監控相關走勢。

美國債券市場周一自 17 個月以來最嚴重的拋售潮中反彈，市場焦點轉向伊朗戰爭恐加劇經濟放緩的推測。鮑爾表示Fed對供應衝擊無能為力後，公債擴大漲勢。

鮑爾周一在哈佛大學一個場合指出，通膨預期在「短期過後似乎仍相當穩固」。他說，官員可能需要針對軍事衝突帶來的衝擊做出回應，但目前尚未到那個地步。

他說：「我們還不知道經濟影響會是如何。」「我們確實認為目前的政策處於合適位置，足以讓我們觀望。」

鮑爾說：「面對各種供應衝擊，通常傾向於採取觀望態度，但其中一個極其關鍵的層面，是你必須密切監控通膨預期。」

鮑爾的談話緩和市場對於Fed恐被迫緊縮貨幣政策以抑制通膨升溫的疑慮，交易者轉而預期，今年仍可能小幅降息。這項轉變帶動短天期公債殖利率一度重挫超過 10 個基點，美債市場也2024 年 10 月以來最慘重的單月頹勢回穩。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯也暗示，Fed目前最好的因應方式，就是按兵不動。他表示，因應中東戰爭引發顯著供應鏈中斷的跡象，目前利率水準正處於合適位置。

他周一在預似的講辭中說：「中東衝突可能導致大規模且影響深遠的供應衝擊」，這不僅會推升物價壓力，也會抑制經濟活動。威廉斯說，從能源及相關物資的供應中斷來看，「這種情況已經開始上演」。

但他強調：「目前的貨幣政策立場，已足以平衡實現充分就業與物價穩定目標的各項風險。」

法國外貿銀行（Natixis）美國利率策略主管布里格斯（John Briggs）說：「在周五之前，投資人似乎更擔心油價上漲引發的通膨衝擊，因此開始將Fed升息的可能性納入定價，進而推高美債殖利率。」隨後，「這種心理出現轉變，儘管油價持續走高，市場憂慮的焦點已轉向經濟成長放緩。」

紐約時間下午3點，美國公債殖利率曲線全面下跌9個基點至5個基點，5年期/30年期和10年期/30年期利差分別擴大3.5個基點和3個基點。10年期公債殖利率收盤脫離盤中低點，跌幅仍多達9個基點，報4.34%。

哈佛大學 央行 伊朗

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