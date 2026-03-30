中東戰雲密布掩蓋談判希望 史坦普創去年8月以來新低 費半重挫逾4%

聯準會（Fed）主席鮑爾周一在哈佛大學演講傾向暫時忽略戰事引發的短期能源衝擊，除非物價上漲改變了公眾的長期通膨預期。（美聯社）

美國股市周一大多收低，市場陷入劇烈震盪。儘管美國總統川普 聲稱正在推進和伊朗談判，但隨著更多美軍抵達中東、葉門胡塞武裝參戰，加上川普威脅打擊伊朗油井並奪取鈾資源，市場對衝突短期內結束的希望仍告破滅。史坦普 500 指數和那斯達克指數連續三個交易日下跌，收在去年 8 月初以來最低水準，道瓊指數則在金融股支撐下微幅收紅。

道瓊工業指數漲 49.50 點，漲幅 0.1%，收在45,216.14 點。史坦普 500 指數跌 25.13 點，跌幅 0.4%，收在 6,343.72 點，距離修正區間不到 1%。那斯達克綜合指數下跌 153.72 點，跌幅 0.7%，收在 20,794.64 點。

費城半導體指數更大跌 4.2%，記憶體和儲存股跌勢尤其慘重，延續了近日下滑趨勢。美光大跌9.9%，台積電ADR跌3.1%。

美國基準原油期貨自 2022 年 7 月以來首度站上每桶 100 美元。儘管川普表示正和「更理性的政權」協商，但伊朗斥其提議不切實際。分析師警告，能源供應鏈的斷裂不像調整關稅那樣容易修復，這將持續對全球經濟產生負面影響。

Glenmede 投資策略副總裁 Michael Reynolds說：「只要戰爭這個懸而未決的問題持續存在，投資人就必須習慣開盤上漲、盤中轉跌的震盪情況。」

貝雅（Baird）董事總經理 Michael Antonelli說：「不可能像調整關稅稅率那樣輕易重啟霍爾木茲海峽，這次的地緣政治影響將比去年的關稅紛爭更難化解。」

聯準會（Fed）主席鮑爾周一在哈佛大學演講時釋出相對穩定的訊號。他表示Fed傾向維持利率穩定，並傾向暫時忽略戰事引發的短期能源衝擊，除非物價上漲改變了公眾的長期通膨預期。目前市場已完全排除今年降息的可能性，但在鮑爾講話後，進一步升息的押注略有回落，帶動美債殖利率由高點下滑。

摩根士丹利和高盛的策略師指出，由於避險基金大舉做空、系統化投資人持續拋售，市場情緒已極度悲觀。一旦戰爭出現任何實質降溫訊號，股市出現強勁報復性反彈的可能性正隨之上升。

黑石集團（Blackstone）和KKR分別上漲 3.3% 與 2.1%。美國勞工部發布了備受期待的指導意見，釐清受託人如何將「另類資產」納入 401(k) 退休計畫，此舉顯著擴大了資產管理公司的市場空間，吸引資金進駐。