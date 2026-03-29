我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不租房了 佛州夫妻「住飯店」每年省逾1.2萬 含水電還有客房服務

華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦

川普「報喜」撐盤不夠力？投資人不再照單全收 還開始反向操作

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資人相信川普想為伊朗衝突降溫，這種信念讓3月股市免於更大跌幅。然而隨著戰事持續...
投資人相信川普想為伊朗衝突降溫，這種信念讓3月股市免於更大跌幅。然而隨著戰事持續，市場開始擔心看不到終點。(歐新社)

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，投資人相信川普想為伊朗衝突降溫，這種信念讓3月股市免於更大跌幅。然而隨著戰事持續，市場開始擔心看不到終點。

BMO財富管理公司首席市場策略師Carol Schleif指出，這在心理上相當消耗，市場原本預期戰事能迅速結束，如今卻不得不面對現實。

近期甚至有人開始懷疑，川普過去透過釋出樂觀訊號安撫投資人的能力，是否正在減弱。

受伊朗衝突發展影響，本周市場走勢震盪劇烈，投資人一度因停火進展受到激勵，但對伊朗可能封鎖荷莫茲海峽油氣運輸的憂慮始終未散。

巴克萊分析師指出，「政策反覆與新聞疲勞，正開始嚴重削弱『川普賣權』（Trump put）的果」，並稱「局勢依然變化莫測且相當混亂」。所謂「川普賣權」，是指川普透過釋出政策轉向訊號，幫助激勵市場復甦的能力。

川普仍然回應市場壓力。他上周四宣布延長對伊朗的最後通牒，時間點正是史坦普500創戰事以來最大單日跌幅之後。更早之前，市場在油價、利率與股市出現恐慌後，川普延長原本48小時的最後通牒；而在上周四市場再度承壓後，又進一步將最後通牒延至4月6日。

StoneX市場分析師Fawad Razaqzada表示，投資人已不再照單全收川普說法，反而會開始反向操作，並等具體證據。

油價目前持續維持高檔。西德州原油周一一度漲破每桶103美元。巴克萊分析師指出，戰事持續時間愈長，油價衝擊帶來的停滯性通膨壓力就愈嚴重。伊朗似乎無意屈服，而以色列加強空襲，美國正增派部隊進駐。

市場仍密切關注油價是否突破每桶120美元的臨界點，這可能讓聯準會的政策重心從抗通膨轉向防衰退。

川普 伊朗 以色列

上一則

小摩、Pimco示警：債市低估經濟急劇放緩風險 戰火恐拖累美經濟

延伸閱讀

伊朗戰事已非美國所能掌握 史坦普500指數下周恐步上修正後塵

伊朗戰事已非美國所能掌握 史坦普500指數下周恐步上修正後塵
市場不理會川普喊延10天 三大指數盡墨 恐慌指數衝破30

市場不理會川普喊延10天 三大指數盡墨 恐慌指數衝破30
美股現拋售潮 史坦普500創1月來最大跌幅

美股現拋售潮 史坦普500創1月來最大跌幅
35%報酬怎麼來？能源避險基金新策略曝光：無視川普

35%報酬怎麼來？能源避險基金新策略曝光：無視川普

熱門新聞

台灣汽油價格低於全球許多主要國家。本報系資料照

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

2026-03-28 12:30
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者，若是需求萎縮與物價下跌形成惡性循環，終將把經濟推落衰退。（路透）

伊朗戰爭只會重燃美國通膨？專家：通縮後果更恐怖「上回是金融海嘯」

2026-03-27 07:10
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20
即使美伊馬上達成停火，全球油氣市場恐怕仍要至少4個月，才可能勉強恢復接近正常的狀態。（路透）

就算美伊今天停火 能源供應何時回穩？最快「這時間」

2026-03-23 11:27
馬斯克宣布啟動他的最新一項大膽計畫Terafab。（路透）

🎞️馬斯克啟動地表最大晶片廠Terafab計畫 傳產能「超乎想像」

2026-03-22 08:20
國際油價周一（23日）暴跌超過10%，因川普總統釋出和談訊息。圖為奈及利亞的煉油廠設施。(路透)

油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來

2026-03-23 20:07

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

退休最低提領金額3種方式 利弊一次看
美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯